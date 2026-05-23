El gran error de la Cultura (por encima de todo lo demás)

A veces me parezco pesado a mí mismo, supongo que a todos nos pasa alguna vez en la vida, pero el otro día me sorprendí pensando sobre este artículo y concluyendo para mis adentros que, al final, uno se acaba cansando hasta de sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es necesario recalcar en los tiempos que corren que cualquier hecho cultural es importante por el simple hecho de acontecer desde la creación y no porque llegue a más o menos gente. Hasta ahí pensaba que estaba más o menos claro.

O eso creía. Pues eso tampoco ha calado parece ser en la sociedad. Más ideas de perogrullo, es difícil construir una casa desde el tejado sin cimientos. También parece que queremos ser revolucionarios en eso. Más. Hay que hacer caso a lo que secunda la mayoría en la cultura. Con matices (que ya he tratado de explicar millones de veces), pero es un NO mayúsculo. Como lo ha sido a lo largo de la Historia, ¿se acuerdan de la figura de los prescriptores, verdad? No digo que solo se pueda acceder a la Cultura y a que tus opiniones valgan desde la intelectualidad y desde el discurso de pensamiento pero no creo que nadie puede atreverse a negar que no todas las opiniones están igual de cualificadas, y, más allá de eso, que el hecho de que mucha gente siga determinada manifestación cultural puede deberse a múltiples causas que pueden ir desde el bombardeo mediático hasta estar donde está todo el mundo porque es lo que dicta esta sociedad líquida pasando por las facilidades que se ponen para que sea así o, sí, también, ¿por qué no?, porque realmente te gusta y quieres disfrutar del mismo. Y ante este último hecho no se puede (ni se debe) alegar nada.

Aragoneses del año y la reflexión

Como ustedes saben, esta semana se han entregado los premios Aragoneses del año que, desde hace 32, entrega EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en sus diferentes categorías. Talento puesto al servicio de la sociedad que ve reconocido su esfuerzo, en muchas ocasión, dado por supuesto en una sociedad como la aragonesa. Y no. Tras la celebración de la gala, en los famosos corrillos, coincides con unos y con otros, y en un momento dado tuve una pequeña conversación muy interesante (no desvelaré con quién porque esa persona desconoce que lo estoy contando ahora mismo) con alguien con un sentido de la sensibilidad cultural fuera de toda dudas y que tenía claro que la Cultura se tiene que abordar desde la serenidad, el pensamiento y, sobre todo, el razonamiento. No puede ser que en esta comunidad estemos dando bandazos legislatura tras legislatura (eso ya lo digo yo a raíz de aquella conversación) prometiendo que la Cultura importa pero sin saber construir un discurso detrás, un corpus teórico que nos debería de servir para situar la Cultura (a mí me gusta escribirla con mayúsculas) como una de las prioridades de la sociedad.

Y cuando sepamos hacia dónde vamos y qué queremos hacer entonces todo debería ser más fácil. Pero desde el totum revolutum de decir que apoyamos todo, desde la ausencia de reflexión, discurso y pensamiento, estamos como estamos, a la cola de inversión en Cultura en todas las instituciones (y ni siquiera, que quede claro, creo que sea solo cosa de los que gobiernan actualmente).

Debates infinitos

Por eso, decía al principio que incluso los debates que yo creía que se habían entendido y estaban superados hay que volver a recuperarlos. Y, ojo, que nadie me mal interprete (o que lo hagan, pero a conciencia), no estoy hablando de que los actos con miles y miles de personas no tienen razón de ser ni despreciando a los que a ellos van, lo que algunos intentamos explicar es que la Cultura es algo mucho más serio que las ocurrencias de alguien un día cualquiera sin una base que la sustente detrás.