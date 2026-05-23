El guiño de Dani Martín a Kase.O y Violadores del Verso en su concierto en Zaragoza: "Y es que cantando yo me pongo bien"

Dani Martín se ha autodeclarado en varias ocasiones un fiel admirador de Violadores del Verso, especialmente de Kase.O. Ayer, en el primero de los dos conciertos que va a ofrecer en el pabellón Príncipe Felipe no perdió la oportunidad de lanzar un guiño al histórico grupo de rap zaragozano. Ya en la parte final de su directo, el cantante madrileño se arrancó a cantar a capela unas líneas del tema 'Cantando' de Violadores del Verso. En concreto, aquello de "y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor...".

Esta no es la primera vez que el madrileño proclama a los cuatro vientos su devoción por Javier Ibarra y los Doble V. De hecho, en el concierto que ofreció en 2022 en el Príncipe Felipe, Dani Martín llegó a lucir una camiseta de Kase.O. Además, en varias entrevistas ha reconocido la gran influencia que Ibarra y los Violadores han tenido en su vida (hasta en el programa de televisión 'La resistencia' se declaró seguidor incondicional de los raperos zaragozanos).

Los fans del cantante madrileño reunidos ayer en el Felipe recibieron ese gesto con una gran ovación. Casi la misma le brindaron cuando unos minutos antes lanzó otro guiño a los grupos aragoneses que más admira. "Me gustan mucho los Héroes del Silencio, me gustan mucho los Violadores del Verso, me gusta mucho el señor Kase.O, Juan y Eva Amaral y la gente de Más Birras", entonó Martín para alborozo del público.

El Príncipe Felipe se llenó para ver a Dani Martín. / Miguel Angel Gracia

En varias de sus alocuciones durante el concierto, el madrileño dejó claro que Zaragoza no es una ciudad más en su trayectoria. "Este lugar es muy importante para mí, porque nos acogisteis de una forma muy especial. De hecho, tenemos un disco en directo grabado aquí", dijo Martín, quien en la parte final de su concierto bajó a la pista a interpretar varias canciones.

Y es que el cantante madrileño volvió a demostrar que cuenta con un público totalmente fiel en Zaragoza. El Felipe se llenó ayer hasta la bandera con 8.500 almas, mientras que para el segundo concierto que ofrecerá este sábado (21.00 horas) las entradas se agotaron hace meses.