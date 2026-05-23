La primera big band de Aragón formada por músicos profesionales de jazz se presenta este domingo en el Auditorio

La primera Big Band de Aragón formada íntegramente por músicos profesionales de jazz se presenta este domingo a las 12.00 horas en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza dentro del X Ciclo Moncayo de Música Solidaria. Zaragoza Jazz Orchestra, dirigida por el saxofonista Alejandro Doñágueda, es una nueva formación dedicada a la música moderna compuesta por 17 instrumentistas y un cantante solista que nace con el objetivo de ampliar y diversificar la oferta musical de la región.

Esta formación establece un puente entre la tradición académica y los lenguajes musicales contemporáneos, ofreciendo una alternativa de calidad en la programación cultural. La orquesta está formada por músicos con sólida formación académica y amplia experiencia en la interpretación, la pedagogía y la actividad profesional dentro del ámbito de la música moderna.

La alineación la forman el cantante Ignacio Prieto, los saxos Nacho Jiménez (Artistas del Gremio), Carlos Calvo (dirige Dubádu Big Band), Ismael Moreno (Maese Sax, dirige Feeling Big Band) y Guillermo Lacámara (dirige Big Band Theory). Los trompetas Carlos Badorrey (Dixieland Blues Band), Armando Miñana (dirige CSC Jazz Project y Big Band Ciudad de Calatayud), Miguel Ángel Laita (Artistas del Gremio) y Roberto Gómez Cinca (ADN Jazz Orchestra). Los trombones Aníbal Andrés (Novus Band), Francisco López (ADN Jazz Orchestra), Roberto Laita (Artistas del Gremio) y Víctor Aguerri (Artistas del Gremio). La pianista cubana Maribel Vistel, el contrabajo Martín Gros, el guitarrista Carlos Quílez y el batería José Antonio López (todos ellos integrantes de ADN Jazz Orchestra).

Sus impulsores destacan que esta nueva orquesta responde a la necesidad de seguir impulsando iniciativas musicales de calidad que convivan con la tradición existente y proyecten Aragón hacia nuevas expresiones artísticas del siglo XXI. Su repertorio abarca desde el jazz clásico y el swing hasta arreglos contemporáneos de estilos como el funk, el latin jazz y otras corrientes actuales, siempre desde un enfoque interpretativo riguroso y profesional.

Alejandro Doñágueda

El saxofonista Alejandro Doñágueda nació en 1982 en Calatayud (Zaragoza) y se formó en Zaragoza, Logroño, Valencia, Pamplona y Madrid obteniendo el Título Superior en Música, especialidad Interpretación Saxofón Jazz, Licenciado en Musicología (Ciencias e Historia de la Música), Diplomado en Magisterio en Educación Musical, Titulado como Profesor de Saxofón Clásico y Máster en Investigación Musicológica Universitaria.

Ha recibido formación en dirección de Orquesta, Banda y Coros con Johann Conductor, Marga Pau Sarreta, Xavier Pastrana, Jaume Sala, José Luis Martínez, László Heltay, Cristóbal Soler, José Félix Tallada y Juan Carlos Pericas. Está formado en composición y arreglos de Jazz por Iñaki Askunze, Mauro Urriza y Miguel Blanco. Estudia Composición Sinfónica en la Escuela de Composición Ferrer Ferran.

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Sus obras han sido interpretadas por la Aragón All Star Big Band, Feeling Big Band, Agrupación Pascual Marquina de Calatayud, Banda municipal de Soria, Banda de Muel, Banda de Botorrita, Banda Prosperidad de Maluenda y Banda de la Academia Militar General de Zaragoza. En 2026 ha ganado el Primer Premio en el Concurso Internacional de Composición Musical de Yátova.