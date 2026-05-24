El yacimiento de Los Bañales afronta su nueva campaña de excavación

La Fundación Los Bañales - Roma en Cinco Villas ha presentado este domingo en el Ayuntamiento de Uncastillo, con la asistencia de más de 100 personas, los objetivos principales 18ª campaña de excavación y restauración que se va a desarrollar este verano en la antigua ciudad romana, campaña que cuenta ya con la autorización del Gobierno de Aragón.

En la presentación de la campaña intervinieron la alcaldesa de Uncastillo, Teresa Pueyo; el responsable científico del proyecto de Los Bañales, Javier Andreu, la responsable técnico de la excavación, María García-Barberena, la encargada de los trabajos de restauración, Sonia Lafuente, así como la historiadora de la Antigüedad e investigadora en la Universidad de Zaragoza Clara Lázaro.

La nueva campaña comenzará el próximo 1 de junio con los trabajos de restauración liderados por Sonia Lafuente y Josefina Zumino y será el 5 de julio cuando comenzarán los trabajos arqueológicos liderados por Javier Andreu, María García-Barberena y Luka García de la Barrera. Estos se prolongarán durante tres semanas hasta el domingo 26 de julio, fecha en la que se celebrará la tradicional jornada de puertas abiertas para toda la ciudadanía y de manera gratuita.

La campaña se ha presentado este domingo en el Ayuntamiento de Uncastillo. / Fundación Los Bañales - Roma en Cinco Villas

Según ha explicado María García-Barberena, la campaña de excavación de este verano «está encaminada a comprender el desarrollo económico de la ciudad romana de Los Bañales en relación con su entorno». Esto supondrá la realización de un sondeo en la zona meridional de la ciudad en un taller de producción de tejas con el apoyo económico de la Roman Society y la continuación de los trabajos arqueológicos tanto en el lagar de producción vinícola de La Figuera (Biota, Zaragoza) como en el barrio septentrional de Los Bañales, espacio en el que actual equipo ha intervenido desde 2017.

Tal y como ha subrayado Andreu, esta nueva campaña convertirá a este proyecto arqueológico en «el más longevo en activo de toda la arqueología romana de Aragón».

Este año, además, los sondeos contarán con la participación de estudiantes llegados de países como Irlanda, República Checa, Italia, Japón o Chile y con otros de la Universidad de Navarra y de la Universidad de Zaragoza, también con varios voluntarios llegados de los diferentes pueblos de la Comarca de las Cinco Villas.

La Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas ha podido reunir en apenas cinco meses un presupuesto que supera en casi 20.000 euros con el que contaba el proyecto de excavación antes de la creación de esta nueva entidad, nacida de los vecinos de la Comarca de las Cinco Villas, para la gestión del patrimonio romano de este territorio.

Han confirmado su apoyo económico a la 18ª campaña de excavación el Ayuntamiento de Sádaba y el Ayuntamiento de Layana, que han suscrito ya convenios con la Fundación Los Bañales y cuyas contribuciones se suman a las ya obtenidas de la mano de la Fundación Ingenio Azul de Emilio Parra, la Roman Society británica y otras aportaciones tanto particulares como de empresas aragonesas.

Hasta 2.500 habitantes

La recién presentada página web del proyecto (www.fundacionlosbanales.es) permite también la realización de aportaciones por parte de cuantos quieran hacerse mecenas de este proyecto que sigue poniendo la arqueología aragonesa en el mapa a nivel mundial.

La antigua ciudad romana, de la que se desconoce su nombre y que llegó a albergar a 2.500 habitantes entre los siglos I a.C. y III d.C., contó con unas importantes termas, uno de los foros mejor conservados del norte peninsular y hasta un acueducto del que se conservan 32 de los 70 pilares que se supone que debió tener.

La antigua urbe se extendía a lo largo de 20 hectáreas. Además de viviendas particulares bien conservadas, también se han hallado importantes cerámicas y calles con sus pasos de cebra elevados para los peatones.