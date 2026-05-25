Barbastro bailará al ritmo de jazz con la sexta edición de su festival internacional

Barbastro celebrará la sexta edición de su Festival Internacional de Jazz del 4 al 7 y del 11 al 14 de junio con una propuesta artística que incluye más de una decena de actuaciones en diferentes espacios de la capital del Somontano. La cita, que busca acercar el jazz a todos los públicos y sacarlo a la calle, contará con la participación de artistas consagrados como Julia Maro, Álvaro Ocón, Marco Mezquida o Jessie Gordon Quintet, entre otros.

El Centro de Congresos, el paseo del Coso, la plaza Aragón y el cine Cortés serán los escenarios que acogerán este año la programación del festival, cuyo cartel es obra del barbastrense Pablo Sagarra. La inauguración se celebrará el 4 de junio en el cine Cortés con la proyección de ‘Alta sociedad’, de Charles Walters, a las 20.00 horas.

El viernes 5 Juan Emilio Estil-les ofrecerá la conferencia ‘Miles Davis y el árbol del jazz’ a partir de las 19.00 horas en el salón de actos del centro de la UNED de Barbastro, y a partir de las 22.30 horas en la plaza Aragón Rebeca Jiménez y Basilio Martín rendirán homenaje a Antonio Vega.

El festival contará con propuestas que recuperan el espíritu festivo y popular, como las actuaciones de Los Cracks del 29 y Swinf Flamingos el sábado 6 de junio, en el paseo del Coso a las 13.00 horas y en la plaza Aragón a las 22.30 horas. respectivamente. El domingo 7, la programación pondrá el foco en el talento local y emergente con la actuación de Julia Maro, artista grausina afincada en Barbastro, y el concierto del músico Álvaro Ocón, representante del jazz contemporáneo y la improvisación creativa.

El 11 de junio el cine Cortés volverá a ser el escenario del festival con la proyección de ‘Paris Blues’ de Martin Ritt. Entre las figuras internacionales destaca la presencia del prestigioso pianista Marco Mezquida, considerado una de las grandes referencias del jazz europeo actual, que actuará el viernes 12 de junio.

El sábado 13 volverá a sonar el popular swing y dixieland con la actuación de Dixie rue del percebe, que rendirá homenaje al espíritu festivo de uno de los estilos más antiguos y alegres del jazz y la cantante australiana Jessie Gordon, una de las voces emergentes más destacadas de la escena internacional. El festival concluirá el domingo 14 de junio con ‘Una mañana de jazz’, una propuesta pedagógica y familiar de Jazz for Kids destinada a acercar el jazz a los más pequeños a través de juegos, ritmos e improvisación.

Noticias relacionadas

Además, en el marco del festival se entregará el III Premio ‘Jazz Barbastro’, un galardón que tiene como objetivo reconocer la labor continuada en la difusión, composición o interpretación del jazz en Aragón, que cuenta con un jurado formado por Luis Lles, Juan Emilio Estil-les, Daniel Zamora y Jesús Romero y cuyo fallo se emitirá a principios de junio y será otorgado durante los días del festival.