'Caídos del Zielo' reflexiona sobre los procesos migratorios en el Teatro del Mercado de Zaragoza

El proyecto artístico e inclusivo 'Caídos del Zielo' concluirá la trayectoria de su sexta edición con una obra que permanecerá en el cartel del Teatro del Mercado de Zaragoza entre el 28 y 31 de mayo y que, con el título 'La vida es viaje', invita a reflexionar sobre los procesos migratorios. Esta obra es el resultado final de un amplio trabajo desarrollado en la capital aragonesa con personas en riesgo o en situación de exclusión social. Las funciones en el Teatro del Mercado se desarrollarán a las 20.00 horas del jueves 28 al sábado 30 de mayo y a las 19.00 horas el domingo 31 de mayo.

La obra, que escenifica los relatos de migración de cualquier persona, es una paráfrasis desde el título mismo a 'La vida es sueño' de Calderón de la Barca, en el que los personajes se hallan en un lugar muy diferente al soñado. El espectáculo reflexiona al mismo tiempo sobre la vida como viaje, tanto exterior como interior.

Esta iniciativa social y artística, impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza y que dirige Félix Martín, nació en 2019 con el objetivo principal de visibilizar a los ciudadanos sin hogar y convencidos de que el arte y la cultura pueden ser armas muy potentes de transformación social.

El Centro de Danza del consistorio zaragozano ha acogido estos talleres en dos fases, entre septiembre y diciembre y desde el mes de enero hasta ahora. El equipo que ha trabajado con los participantes en los talleres está formado por perfiles profesionales con formación y experiencia en ambas facetas, tanto la social como la más puramente interpretativa. Con ellos, los usuarios han trabajado la expresión corporal, danza y movimiento, la expresión fonética, música y canto y la interpretación.

El proyecto utiliza un método inclusivo, en el que participan actores y actrices profesionales de forma voluntaria junto a docentes de estos campos. A través de los talleres se quiere construir un entorno lúdico, artístico y social, donde se favorezca la experimentación y la creación colectiva a través del teatro.

Un documental sobre la iniciativa

En sus seis años de existencia, 'Caidos del Zielo' ha recibido el premio especial de las Artes Escénicas e Inclusión Social otorgado por ARES (Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Aragón) en 2021, el Premio a la Inclusión de la Diversidad en el Ámbito Social del Servicio de Igualdad de Oportunidades del Gobierno de Aragón, el primer Premio Julio González en favor de las personas sin Hogar, de la Consejería de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza y el Premio MAX de Teatro de Carácter Social en 2022.

El largometraje documental 'Caídos del Zielo', dirigido por José Alberto Andrés Lacasta y basado en todo el proceso anual de este proyecto social que culmina en el Teatro del Mercado, se encuentra en su fase de postproducción tras completar un proceso de rodaje desarrollado a lo largo de más de un año en Zaragoza. La película traslada el día a día en blanco y negro de quienes guían y participan en él, con una mirada íntima y humanista alejada del enfoque convencional de entrevista o reportaje social.

Las Consejerías Municipales de Cultura, Educación y Turismo y la de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza colaboran con Caídos del Zielo, junto al albergue municipal, la Coordinadora de Entidades para las Personas Sin Hogar, la Fundación Saica y la Fundación CaixaBank.