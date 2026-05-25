La Diputación de Zaragoza publica el pliego para la explotación de La Misericordia, ahora, al mejor postor

La plaza de toros de Zaragoza se adjudicará finalmente mediante una subasta económica pura y sin ningún control sobre la actividad por parte de la propiedad mediante un contrato de tipo patrimonial. El pliego de condiciones que el gabinete de presidencia de la Diputación de Zaragoza, propietaria del coso, se ha visto obligado a promover tras la frustrada opción anterior que fue tumbada por diversos recursos, limita la explotación a un plazo temporal de 61 días en 2026 (meses de septiembre y octubre) y de 214 días (1 de abril a 31 de octubre) en las siguientes anualidades de 2027 más una posible prórroga de 2028.

El articulado deja bien claro que el objeto de la explotación se circunscribe únicamente a los espectáculos estrictamente taurinos y que el coso no podrá subarrendarse a terceros. Así, quedan fuera del objeto del contrato el museo taurino y resto de espacios bajo tendido (las conocidas como 'cuevas'); la vivienda y el despacho del conserje, el despacho del representante de la DPZ y el aula socio-cultural. Nada se dice sobre el servicio de bares ni del de almohadillas.

De todo ello cabe asegurar que la empresa que resulte adjudicataria no está obligada, ni como mínimo ni está topada a celebrar número y calidad de espectáculo alguno. Esto es, sería igual de aceptable celebrar tan solo tres funciones o anunciar cien. Nada podría decir la institución. De este modo, la plaza queda a la voluntad e iniciativa de la propia empresa entrante de impulsar el coso o de reducir su actividad a la mínima expresión.

Precio del arriendo

La cantidad de salida para el año 2026 no podrá ser inferior a 150.466,87 y 527,867,38 euros (IVA excluido) para los años 2027 y 2028 revisable a partir de 2027 de acuerdo al IPC, cantidades que se satisfarán en 2026 en dos plazos: 35% el 1 de septiembre y 65% el 31 de octubre; en 2027 y siguientes 35% el 1 de abril y 65% el 31 de octubre.

En el caso de que se trate de una empresa, un empresario individual o un autónomo, se requiere un volumen anual de negocios referido al más elevado en los tres últimos años superior a 1.809.302,45 euros IVA excluido. Si se trata de una persona física se requiere la acreditación patrimonial de esa misma cantidad.

Presentación de ofertas

Podrá optar cualquier persona física o jurídica por sí o por medio de una mercantil o de una unión temporal de empresas en un plazo de 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación en el BOP o en la sede electrónica de la institución y deberá adjudicarse en un plazo de cinco días a partir de la recepción de ofertas.

Al ser el precio el único factor a considerar, el plazo para formalizar la adjudicación deberá fijarse en quince días a contar desde el siguiente al de la apertura de proposiciones reservándose la diputación (siempre antes de la formalización) el derecho a no adjudicar en referencia al interés público. El contrato deberá formalizarse en un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de notificación de la adjudicación.

En el caso de que, por la razón que fuere, el adjudicatario no tomara posesión, la adjudicación pasaría a asignarse, en un plazo máximo de días días hábiles, a la segunda mejor oferta y así sucesivamente.