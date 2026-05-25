El grupo aragonés B Vocal inicia una nueva gira internacional por Francia

El grupo aragonés de música a capela y humor musical B Vocal ha iniciado una nueva gira internacional, en esta ocasión en Francia, donde la formación tiene previsto ofrecer al público galo un espectáculo que combina música a cappella, humor, virtuosismo vocal y teatralidad, elementos que han convertido a la formación zaragozana en uno de los grupos vocales más reconocidos del mundo.

En esta ocasión el grupo adapta varios de sus números para acercarse a la cultura francesa. La gira comenzó este pasado sábado 23 de mayo con el desplazamiento desde España para iniciar una serie de actuaciones y encuentros musicales en distintas localidades del país.

Su primer concierto tuvo lugar en la ciudad de Châteauroux, en la Región del Centro-Valle del Loira, donde el grupo presentó en el Teatro Équinoxe su reconocida propuesta artística basada íntegramente en la voz humana dentro del XXI Festival de la Voix de Châteauroux.

Desde este lunes y hasta el miércoles 27 el grupo se traslada a la localidad de Agen, en la Región de Nueva Aquitania, para participar en el IX Festival Les Folies Vocales de Agen, donde ofrecerá tres conciertos en distinto formato: un concierto para patrocinadores, un espectáculo didáctico en francés para escolares y familias y un concierto general para todos los públicos con toques internacionales y guiños a las culturas francesa y española. Los conciertos tendrán lugar en el Teatro Ducourneau de Agen.

Además de los conciertos programados, B Vocal ofrecerá en estas citas diferentes actividades formativas como mas- terclass y conciertos junto a otros artistas internacionales.

También habrá hueco para la solidaridad, puesto que el día 27, la última fecha de la gira, visitarán el Hospital de Ancianos de Agen, y ofrecerán un miniconcierto para los enfermos de la Residencia Sant-Jean de Agen.

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Los festivales de Châteauroux y Agen son dos de las grandes citas dedicadas a la música a cappella en Europa. La participación de B Vocal, unida a las más de tres décadas de trayectoria y miles de actuaciones realizadas en escenarios de España y resto de Europa, así como en Asia y América, continúa consolidando su prestigio internacional tras celebrar el pasado año 2025 su 30 aniversario.