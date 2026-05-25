Tras los pasos de José Martí en Zaragoza: un cómic relata la vida del héroe de la independencia cubana en España

Además de poeta, ensayista, periodista y filósofo, José Martí (La Habana, 1853 - Dos Ríos, 1895) fue el principal instigador de la independencia cubana. Con apenas 17 años, y tras haber cumplido condena por sus ideas independentistas, fue desterrado a España por defender la abolición de la esclavitud en Cuba (el único territorio del imperio español en el que todavía estaba permitida) y la citada emancipación de la isla.

Durante su exilio recaló primero en Madrid y más tarde en Zaragoza, donde vivió entre mayo de 1873 y noviembre de 1874. Con apenas 20 años y en solo 20 meses, Martí se sacó el Bachillerato en el Instituto Goya y las carreras de Derecho y Filosofía y Letras en la universidad, además de codearse con lo más granado de la cultura de la época y forjar su personalidad futura.

Sus vivencias en la capital aragonesa acaban de dar el salto al cómic de la mano del guionista Juan Pérez (Juanarete) y la ilustradora María Felices, ambos zaragozanos. 'El joven Martí. Son de Cuba en España' ha sido editado por GP Ediciones y propone un viaje a esta etapa decisiva del llamado Héroe Nacional de Cuba, artífice intelectual y organizador de la guerra de independencia de la isla contra España.

La placa conmemorativa que se instaló en 2002 en la calle Manifestación, donde residió José Martí. / ep

"Aquí desarrolló su pensamiento crítico y se relacionó con intelectuales, políticos republicanos y otros cubanos disidentes e independentistas. Como su compañero inseparable Fermín Valdés, con quien residió en una pensión del número 13 de la calle Manifestación, donde ahora hay una placa conmemorativa", explica Juanarete. En Zaragoza entendió mejor las contradicciones del sistema colonial y empezó a definir sus ideas políticas, pero también vivió su juventud con intensidad. "Contamos por supuesto su romance con Blanca Montalvo o la relación de amistad que mantuvo con el pintor zaragozano Pablo Gonzalvo o el dramaturgo Marcos Zapata", apunta el guionista.

Juanarete, que fue el que propuso el proyecto a GP Ediciones, ha contado con dos libros de cabecera en su proceso de documentación: 'La Zaragoza de José Martí' y 'La España de José Martí', ambos del catedrático de la Universidad de Zaragoza, Manuel García Guatas. "El propio Martí escribió con detalle sobre su paso por la ciudad en diferentes cartas y artículos, así que había material más que suficiente", indica el guionista.

El tebeo también rememora que Martí colaboró en 'El Diario de Avisos', ubicado en la calle Coso, o que no pudo recoger sus títulos en Derecho y Filosofía y Letras porque no tenía dinero para que se los expidieran. La Universidad de Zaragoza corrigió esa situación a título póstumo en 1995 y descubrió un busto en bronce en el Paraninfo. "Sigue habiendo varias pistas repartidas por la ciudad que permiten seguir sus pasos por estas tierras", comenta Juanarete.

El busto de José Martí en el Paraninfo. / Alejandro Ernesto

Pese a conocer bien todo lo que sucedió en realidad, el guionista ha optado por tomarse algunas licencias narrativas para hacer más atractivo el cómic. "He introducido elementos del realismo mágico para darle una atmósfera especial y acercar la historia al lector de una forma más emocional", explica.

Presentación en Zaragoza

'El joven Martí', de 96 páginas, ha supuesto el debut en el mundo del cómic de la ilustradora zaragozana María Felices, quien asegura que el principal reto ha sido "encontrar un lenguaje visual propio". En este sentido, el color ha jugado un papel fundamental, planteando dos universos claramente diferenciados: el Caribe y Europa. "Cuba se representa con una paleta vibrante y llena de energía, mientras que España aparece envuelta en colores más sobrios y terrosos", indica Felices.

Ambos autores presentarán el cómic este miércoles a las 19.00 horas en el Salón de Columnas del edificio Caja Rural de Aragón, en un acto al que también asistirá el embajador de Cuba en España, Marcelino Medina.