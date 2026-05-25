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La XXVI Muestra de Teatro Infantil vuelve esta semana a Huesca con la participación de 150 niños

Se celebra en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner con una cita cada tarde, a partir de las 18.00 horas

La XXVI Muestra de Teatro Infantil se celebra del 25 al 27 de mayo en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner.

La XXVI Muestra de Teatro Infantil se celebra del 25 al 27 de mayo en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner. / Ayuntamiento de Huesca

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La XXVI Muestra de Teatro Infantil de Huesca se celebrará desde este lunes y hasta el miércoles en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner con una cita cada tarde, a partir de las 18.00 horas. Durante las tres jornadas, el escenario reunirá a un total de once grupos formados por cerca de 150 niños procedentes de diferentes centros educativos de la ciudad y de los talleres municipales de teatro infantil, ha informado el consistorio oscense.

En esta edición, participará alumnado de los colegios Juan XXIII, Pedro J. Rubio, Sancho Ramírez y Santa Rosa, además de tres grupos de teatro infantil pertenecientes a los talleres municipales de teatro que desarrollan su actividad en el Espacio de Arte Joven. La muestra tiene como principal objetivo acercar el teatro a las familias y al conjunto de la ciudadanía.

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Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar del entusiasmo y el esfuerzo de jóvenes intérpretes que convertirán el teatro en "un espacio de convivencia y aprendizaje".

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