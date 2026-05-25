La XXVI Muestra de Teatro Infantil vuelve esta semana a Huesca con la participación de 150 niños
Se celebra en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner con una cita cada tarde, a partir de las 18.00 horas
La XXVI Muestra de Teatro Infantil de Huesca se celebrará desde este lunes y hasta el miércoles en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner con una cita cada tarde, a partir de las 18.00 horas. Durante las tres jornadas, el escenario reunirá a un total de once grupos formados por cerca de 150 niños procedentes de diferentes centros educativos de la ciudad y de los talleres municipales de teatro infantil, ha informado el consistorio oscense.
En esta edición, participará alumnado de los colegios Juan XXIII, Pedro J. Rubio, Sancho Ramírez y Santa Rosa, además de tres grupos de teatro infantil pertenecientes a los talleres municipales de teatro que desarrollan su actividad en el Espacio de Arte Joven. La muestra tiene como principal objetivo acercar el teatro a las familias y al conjunto de la ciudadanía.
Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar del entusiasmo y el esfuerzo de jóvenes intérpretes que convertirán el teatro en "un espacio de convivencia y aprendizaje".
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