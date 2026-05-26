Dani Martin, enamorado de Zaragoza, tras visitar una tienda muy especial: "Cultura musical sin caducidad, me encantas"

Que Dani Martín siempre ha tenido una relación especial con Zaragoza desde sus tiempos con El canto del loco era algo que se sabía, pero la realidad es que el idilio continúa tal y como ha vivido el artista madrileño esta último fin de semana en la capital aragonesa donde, además de dar dos multitudinarios conciertos, ha disfrutado de la ciudad.

"Heroes del Silencio, Bunbury, Kase O, Sho Hai, Más Birras, Amaral, Doble V… Cultura musical sin caducidad tenéis en Zaragoza, por eso fueron así el viernes y sábado en el príncipe Felipe, dos noches lleno, 20 mil personas. Fuisteis los más grandes esas dos horas", ha señalado el artista en una reciente publicación en su Instagram acompañada de fotos y vídeos de su estancia en la ciudad.

Una visita a una tienda especial

Y durante este fin de semana también tuvo tiempo de visitar la tienda RapSolo de Violadores del Verso a los que ya lanzó un guiño en sus conciertos interpretando 'Cantando' ataviado con una gorra de la banda aragonesa. "Zaragoza, me encantas, caminar tus calles, visitar la tienda de mis cos los Violadores del Verso. “Respeto absoluto en el surco”. La Virgen del Pilar, siempre visita obligada y muy bella. Gracias, Zaragoza, por ser referente del respeto a la música y a las personas. Gracias por dos noches únicas que se quedan en las retinas", ha afirmado Dani Martín, que ha hecho una dedicatoria especial de sus conciertos: "Son para nuestra jefa, que nos guía a diario, María Amaro, y para Tatá. Viva esta vida. PAZ!".

Ya en la parte final de su directo, el cantante madrileño se arrancó a cantar a capela unas líneas del tema 'Cantando' de Violadores del Verso. En concreto, aquello de "y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor...".

Esta no es la primera vez que el madrileño proclama a los cuatro vientos su devoción por Javier Ibarra y los Doble V. De hecho, en el concierto que ofreció en 2022 en el Príncipe Felipe, Dani Martín llegó a lucir una camiseta de Kase.O. Además, en varias entrevistas ha reconocido la gran influencia que Ibarra y los Violadores han tenido en su vida (hasta en el programa de televisión 'La resistencia' se declaró seguidor incondicional de los raperos zaragozanos).