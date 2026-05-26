El festival Goya al natural regresa a la Aljafería con conciertos, lírica, danza y nuevos escenarios: esta es la programación completa

El Palacio de la Aljafería volverá a acoger durante este mes de junio, por segundo año consecutivo, el festival Goya al natural. Sonidos y movimiento con una oferta ampliada. Más conciertos para poner en valor el legado del pintor aragonés mediante música del siglo XVIII, propuestas sinfónicas de la época goyesca, canto lírico y danza. Este ciclo cultural tendrá lugar del 4 al 17 de junio.

La programación se inaugurará el 4 de junio con la actuación 'El sueño del amor produce monstruos', a cargo del grupo Ensemble Katharsis, dirigido por Carlos Ocaña. Junto a ellos actuarán Salvador Bolón, que tocará el violonchelo, y la soprano Cristina Toledo.

El 10 de junio se presentará 'Goya intramuro', a cargo de Samuel Hereza y Jorge Casasnovas. Hereza encarnará a Francisco de Goya en un recorrido por diferentes espacios de la Aljafería, mientras Casasnovas pone la banda sonora de la tarde con una guitarra española. Al día siguiente, el 11 de junio, tendrá lugar la actuación de Ana Carpintero con el espectáculo de guitarra `Música en tiempos de Goya´.

Clausura con LaMov y entradas a la venta

El festival se clausurará el 17 de junio con la compañía de danza LaMov, que, con su actuación `Foreshortened / Escorzos del cuerpo´, realizarán una inmersión física en la mirada de Goya.

Todas las actuaciones comenzarán a las 19.30 horas. Además, este año el evento incorpora nuevos escenarios, como son los espacios del patio de San Martín, el Pórtico sur y el Patio de armas del Palacio de la Aljafería, los cuales se suman al Pórtico norte.

Las entradas para el festival estarán disponibles a partir de mañana miércoles, a las 10.00 horas, en la taquilla del Palacio de la Aljafería, abierta de lunes a domingo de 10.00 a 17.15 horas, o el mismo día de cada evento de 10.00 a 19.20 horas. También se podrán adquirir a través de esta web.

El precio de la entrada general es de 12 euros, mientras que las entradas reducidas, destinadas a menores de dieciocho años, titulares de carné joven, mayores de 65 años, personas con carné de familia numerosa y monoparental, demandantes de empleo y personas con discapacidad, tendrán un coste de 7 euros.