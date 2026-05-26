Kase.O desvela uno de los verdaderos motivos de su última gira: "Esto les venía como un ladrillo en la cabeza"

El MC aragonés Kase.O realizó durante el año pasado una gira (no muy larga, de apenas doce conciertos) con la que decidió conmemorar su 33 aniversario en el mundo de la música, que se dice pronto. Ese 'tour', que incluyó un multitudinario y mítico ya concierto en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza en diciembre, se ha culminado con un documental sobre la misma, de casi 20 minutos de duración, realizado por Vanilla Bloom, que ya se puede ver gratis a través de Youtube.

En él, el propio Javier Ibarra (Kase.O) desvela las claves de la gira, sus sensaciones y se le da voz también a los que le han acompañado en la misma, sus compañeros de Violadores del Verso, Lírico, Sho-Hai y RdeRumba, así como a artistas que también han participado en la misma como Hazhe, Fran Fuethefirst, Xhelazz y El Momo.

"Estoy bendecido"

Kase.O revela cómo ha fue formando la 'crew' que decidió que le acompañara y, por ejemplo, con RdeRumba lo tuvo muy claro desde el principio: "Pensé, 'si vamos a cantar todas las canciones de Violadores viejas, esos ritmazos solo los podía disparar él, es mi escudero y es un gachó leal, fiel y agradecido", explica el MC, que va más allá: "Estoy bendecido, si las cosas van bien, puedes ir a todo trapo, y por eso he contado con todos mis amigos, aunque son más gastos, compensa esa sensación de familia y seguir en contacto, porque la vida adulta nos tiene a todos separados".

El artista zaragozano, además, revela, una de las claves y motivos por los que le atraía hacer esta gira que le ha llevado fundamentalmente por festivales: "Me llevo muchas cosas, especialmente, la crudeza de la primera parte del espectáculo. Todas las canciones viejas se las han comido un montón de miles de personas por toda España, no todos eran raperos y me hacía mucha gracia ver sus caras de sorpresa, admiración,... Esa música a día de hoy no te las encuentras en muchos festivaes y era una de las gracias de esta gira, el soltar esas canciones tan duras y tan secas. Era un reto porque la gente en festivales se lo tiene que pasar bien y esto les venía como un ladrillo en la cabeza. Me ha parecido bien esa sacada de polla o echarle huevos de hacer eso en festivales masivos, me llevo esa medallita colgada", explica con humor Javier Ibarra.