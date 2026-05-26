La Academia de la Jota nombra sus nuevos académicos de honor entre los que está Juanjo Bona

Con la interpretación de la jota 'S'ha feito de nuey', compuesta en cheso en 1980 por el músico Pepe Lera, tal y como es tradición, la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón ha clausurado este martes el acto de nombramiento de sus nuevos Académicos de Honor celebrado en la Sala de la Corona del Pignatelli.

Entre los reconocidos estaban, entre otros, Juanjo Bona y Manolo Royo. Este reconocimiento distingue a personas cuya trayectoria ha contribuido de manera significativa a la preservación, investigación, transmisión y difusión del folclore aragonés, en sus diversas manifestaciones.

La lista completa de los académicos

La lista de académicos de honor nombrado incluye a Antonia Albardia; Mariano Almudévar; Jesús Alonso; Antonio Alquézar; Samuel Araúz ; Leoncio Azcón; Sagrario Bardají; Luis Barecha; María Josefa Bartolo; Armando Bello; Dolores Bergues; Manuel Bescós; Juanjo Bona; Jesús Burillo; Sara Comín; María Carmen Corvinos; José Edo; Raquel Elvira Esteban; Isabel Fonollet; Miguel Ángel Fuentes; María Pilar Fuertes; Margarita Gabarre; y José Luis Galán.

Asimismo, se han nombrado académicos a Alberto Gámez; Josefina Garcés; Nuria Garcés; José Labarta; Manuel Lahuerta; Dimas Lajusticia; Patricia Laliena; Silvia Lasaosa; Manuel Lausín; Jesús Martín; Isabel Moliner; María Jesús Molinos; Fe Monleón; Francisco Javier Montaner ; Alfonso Montaner; Antonio Morales; Florencio Morón; Antonio Oca; Teresa Otín; María Pilar Pamplona; Ana Pérez; José Antonio Polo; Elena Puértolas; Enrique Pueto y Carmen Rouco. Además, han sido reconocidos con esta distinción Cristóbal Royo; Pedro Royo; Fernando Royo; Manuel Royo; Diego Saz; José Manuel Soria; Ángel Soro; José Luis Trasobares; Ramón Usón; Carmen Vilellas y Juan José Zarralanga.