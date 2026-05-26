La Feria del libro de Zaragoza, que inaugurará Begoña Oro, congrega a más de 500 autores: "Cambiamos 'likes' por conversaciones"

La Feria del libro de Zaragoza acogerá un total de 1.044 actos de firma de libros, con la asistencia de unos 500 autores, en las 77 casetas ocupadas por 52 participantes (más dos casetas destinadas a la organización y una a servicio de bar). La escritora zaragozana Begoña Oro será la encargada de pronunciar el pregón de apertura de la cita, que tendrá lugar el próximo sábado, 30 de mayo, a las 13.00 horas, en la carpa de la feria. Con una consolidada trayectoria en la literatura infantil y juvenil, Oro es una de las autoras aragonesas con mayor proyección nacional y en 2024 recibió el Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil. Su participación marcará el inicio oficial de una nueva edición de la feria, que volverá a convertir el libro, la lectura y el encuentro con autores en protagonistas.

La Feria del libro de Zaragoza vuelve a convertir al Parque Grande José Antonio Labordeta en el centro literario de la ciudad, ubicación que repite ya por quinto año consecutivo. Desde este próximo sábado, las casetas abrirán sus puertas durante nueve días para dar cita a libreros, editores, distribuidores, autores y lectores en torno al sector del libro. El horario de apertura será de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.30 horas durante los fines de semana, y de 18 a 21.30 horas todos los días de feria, aunque el último día, el 7 de junio, el cierre será a las 20.00 horas. A la presentación han asistido José Manuel Latorre, diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de Diputación de Zaragoza; José Luis Acín, director del Centro del Libro de Gobierno de Aragón; Jorge de Gonzalo, gerente del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza, así como el presidente de Copeli, Daniel Viñuales; y el secretario, Ángel Gálvez.

Disfrute de la buena literatura

Daniel Viñuales, ha destacado que esta es una feria para el disfrute de la buena literatura, porque “ofrecemos una propuesta que se aleja de la cultura de instagram, de los memes y de la ansiosa búsqueda del “me gusta”. Cambiamos 'likes' por conversaciones, memes por contacto humano, scroll en el sofá por actividades para todas las edades; y capazos como si no hubiera un mañana y abrazos y dedicatorias y si, también fotos para las redes", ha señalado.

Presentaciones de libros, cuentacuentos y talleres, firmas y encuentros con autores… cerca de medio centenar de actividades se han programado en la feria, especialmente en la carpa del Paseo de San Sebastián, de 50 metros cuadrados, que vuelve a consolidarse como punto de encuentro para todo tipo de actividades culturales. A lo largo de toda la semana, la Feria dellLibro volverá a desplegar una programación amplia, participativa y pensada para todos los públicos, con propuestas familiares, infantiles, juveniles y adultas. La agenda incluirá talleres de ilustración, escritura creativa, lettering, pintura, caligrafía y creación de personajes, junto a clubes de lectura, recitales, cuentacuentos, conversaciones con autores, paseos literarios por el parque y actividades vinculadas al cómic, la poesía, la oralidad y la creación contemporánea. Una programación que refuerza el carácter abierto de la feria y su voluntad de acercar el libro, la lectura y la cultura a la ciudadanía desde formatos diversos y accesibles.

La programación de la feria

La programación de actividades de la Feria del Libro de Zaragoza arrancará el primer fin de semana, los días 30 y 31 de mayo, con propuestas dirigidas a públicos diversos y con la literatura como punto de encuentro. Tras la inauguración oficial, el sábado incluirá encuentros con autores, narración oral y actividades familiares como 'Contemplaciones en la tierra. Brujas en Laspaúles', con Mario Cosculluela y José Antonio Dávila, o el juego de palabras 'ABC De2,' pensado para disfrutar en familia. El domingo continuará la programación con talleres de ilustración, escritura creativa, acuarela, espectáculos de oralidad y conversaciones literarias, además de nuevas citas en el Kiosco de las Letras.

La Feria del libro de Zaragoza se ha presentado este martes en la DPZ. / DPZ

Precisamente, y dada la buena acogida del Kiosco de las Letras, situado en el Paseo de los Bearneses, se suma de nuevo a la programación de la Feria del libro. Gestionado por el Ayuntamiento de Zaragoza, este enclave acogerá durante toda la semana iniciativas culturales y encuentros con autores, con una programación variada que incluirá, entre otras propuestas, el recital de poesía con Redry – David Galán, el taller de introducción al videopoema con Daniel Rabanaque, el encuentro con Elvira Mínguez en torno a su novela 'La educación del monstruo', la conversación sobre 'Marquesa. El mayor robo de arte de la historia de España' con Peio Riaño y Ascensión Hernández, o los Vermús Literarios organizados con la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores.

Por último, se mantiene una caseta dedicada a servicio de bar en el Paseo de San Sebastián, entre el resto de las casetas, ya que se ha considerado muy necesaria dadas las fechas de calor en las que se celebra la Feria del Libro y valorada la buena acogida que ha tenido en ediciones anteriores.

Toda la programación cultural y actos de firma con autores ya puede consultarse en la página web de la feria donde hay registradas cientos de firmas desde el 30 de mayo hasta el 7 de junio.

Premio para Ángel Gálvez

Entre las novedades, este año se entregará el II Premio de la Feria del Libro de Zaragoza a Ángel Gálvez, actual secretario de Copeli. Ángel Galvez comenzó en 1994 como secretario de la Asociación de Librerías de Zaragoza, cuya presidencia ostentaba entonces César Muñío, de Librería París. Se recuperó entonces la Feria del Libro de Zaragoza, que se había perdido, con una primera edición con 38 casetas.

Este reconocimiento llega tras 33 años de la creación del embrión de lo que hoy es la Feria del Libro de Zaragoza, con casi ochenta casetas en la presente edición. Hoy, con un sector literario muy unido y tras una evolución y crecimiento constante, la Feria del Libro se ha convertido en un evento de referencia en la ciudad. Ángel Gálvez ha agradecido este reconocimiento y ha explicado que “ha sido un crecimiento debido al gran equipo que hay detrás, esta labor es mérito de todos, y también al esfuerzo de las instituciones que participan”.