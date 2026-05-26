Las Armas desvela su primera programación de la nueva etapa

El centro socioeducativo Las Armas ha comenzado el mes de mayo con la actividad cultural anunciada desde su reapertura. El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado a conocer la programación de este equipamiento con una agenda que abarca los meses de mayo, junio y julio con disciplinas que pasan por teatro, música, monólogos, proyecciones y folclore.

Esta programación incorpora además una apuesta clara del consistorio zaragozano por conectar esa actividad municipal con nuevas propuestas culturales y con los jóvenes talentos emergentes de la música. Para ello se ha programado el ciclo gratuito de conciertos Las ARMAS X Urban AIE, realizado en colaboración con AIE Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España y SGAE, que traerá a Las Armas artistas emergentes con gran proyección como Euskoprincess (actuó el 16 de mayo), Cecilia Zango (19 de septiembre), Stivijoes (26 de septiembre) y Anadie (2 de noviembre).

La programación para junio

La actividad continuará en junio con una programación especialmente diversa. El 4 de junio tendrá lugar la audición del alumnado del Conservatorio Municipal Elemental de Música de Zaragoza; el 5 de junio se celebrará la actividad Erasmus+ English Through Theatre UPZ 'My important first'; y del 8 al10 de junio se desarrollarán las Jornadas de Folclore del departamento de Folclore de la Escuela Municipal de Música y Danza.

El calendario incluye también la final del III Concurso de Música Española Corita Viamonte el 14 de junio, organizada por el PICH. La Universidad Popular ha preparado la muestra del aula de teatro 'Pena, penita pena', los días 15 y 16 de junio; y una jornada vinculada a Erasmus+ el 17 de junio. El 18 de junio concentrará varias actividades, entre ellas el concierto de los conjuntos instrumentales del departamento de Música Moderna de la Escuela Municipal de Música, Olivers Army y Sara & The Westinhouse, en la plaza exterior; el Festival del Aprendizaje de la Universidad Popular.

La programación musical continuará con los conciertos de la Orquesta Escuela Solidaria el 20 de junio; la muestra de teatro de la Universidad Popular Mayores a escena los días 22 y 23 de junio; los conciertos de los conjuntos instrumentales Combo Rock, The Freeloaders, Jazz Place y combos de Fundamentos de Jazz el 24 de junio; y las actuaciones de Grito Pelao, Agua Turbia y Disonantes, el 25 de junio en la plaza exterior. Además, el 28 de julio está previsto un concierto con motivo de la celebración del Día de Santiago, en colaboración con la Centro Gallego de Zaragoza, a cargo del grupo The Crass, reforzando el vínculo cultural entre Zaragoza y la Virgen del Pilar y la tradición gallega y Santiago.

Todos los días de la semana

Toda esta programación se desarrolla tanto en el interior del centro como en el exterior, de lunes a viernes y fines de semana, cumpliendo así con el compromiso del Gobierno Municipal con los vecinos de barrio. "Esta programación también contribuye a dinamizar el Casco Histórico, generando actividad cultural y social en el entorno y reforzando el papel de Las Armas como un lugar vivo, abierto y conectado con el barrio", ha afirmado Espinosa.