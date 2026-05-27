La argentina Sofía Balbuena visita Zaragoza con 'Personaje secundario': "Quería que la tensión se quedara con el lector, que no encontrara un punto de fuga"

Sofía Balbuena (Salto,1984) acaba de ganar el Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, uno de los certámenes internacionales más prestigiosos en lengua española dedicado exclusivamente al género del cuento. De hecho, la convocatoria de este año recibió 1.929 manuscritos procedentes de 36 países. La escritora argentina se ha llevado el galardón con ‘Personaje secundario’ (Páginas de Espuima), un libro de cinco relatos en el que explora «con ironía y un punto de subversión las formas del amor, la amistad y todo lo que hay en medio», según indicó el jurado del premio. Este jueves presenta la obra en la librería Antígona de Zaragoza, a las 19.00 horas.

En concreto, ‘Personaje secundario’ aborda ese «infierno interior» con en el que viven algunas mujeres que optan por silenciar sus pensamientos y emociones para no ser tildadas de locas o problemáticas. Ese mundo interno, agobiante y explosivo, es el hilo conductor de los cinco cuentos y, al mismo tiempo, el principal personaje secundario del libro. «Al acabar los dos primeros relatos me di cuenta de que existía ese universo común y, como sentía que aún tenía más que decir al respecto, decidí continuar. Pero luego fueron los propios personajes los que me fueron revelando más cosas. Así entendí por ejemplo esa tensión constante, esa lectura de que las mujeres de estos cuentos están casi siempre orbitando alrededor de la mirada masculina. Es decir, no encuentran valor dentro de sí mismas, sino en el hecho de ser miradas», explica Balbuena.

La autora argentina no hace concesiones en su exploración de las convenciones afectivas, apostando por cierta dureza en el aspecto formal. «Quería que la tensión se quedara con el lector, que no encontrara un punto fuga. Para ello fui implacable con los personajes, porque la vida a veces también es eso. No siempre hay una salida a los problemas y se tiene que vivir con ellos, sin poder liberarnos de esa tensión. Lo que quería era tratar de capturar la textura de lo real, imitar la vida, que a veces es áspera, triste y difícil», ahonda Balbuena, que descarta cualquier atisbo de autoficción en ‘Personajes secundarios’.

La portada del libro. / ep

Embarazos inesperados, maternidades problemáticas, amistades especulares, relaciones amorosas desiguales... Balbuena da voz a mujeres a atrapadas en su propio infierno de impulsos reprimidos; emociones y pensamientos sienciados no precisamente por resignación. Y es que, como ella misma subraya, la mayoría de los personajes no puede decidir. «No se trata de conformarse, sino de hacerlo lo mejor posible con lo que se tiene; de intentar existir sin que la vida las arruine», indica.

La autora argentina, que trabaja como profesora de escritura creativa, propone un viaje en su nuevo libro ubicando sus relatos en Barcelona, Buenos Aires, Madrid o Estados Unidos. «Como el corazón que late en los cinco cuentos es común, aposté por generar variaciones formales para que no resultara tedioso. Y también para dejar claro que las personas que pasan por esas circunstancias no hablan todas el mismo idioma, que es algo que sucede en todo el mundo», explica Balbuena, que hasta ahora solo había escrito libros de ensayo.

De la restricción a la libertad

‘Personaje secundario’ es su primer acercamiento a los relatos, un género en el que se ha sentido muy cómoda. «Tengo mucho más claro qué es un cuento que una novela, así que conocer sus reglas me permite no tener que pensar tanto en la forma. Al tener esas cuestiones formales ya cubiertas, siento que me puedo liberar más para que el músculo de la imaginación opere con tranquilidad. Esa restricción me viene bien, porque si no siento que estoy en un océano demasiado grande y no me centro», concluye.

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Balbuena es licenciada en Ciencias Políticas, además de máster en creación literaria y escritura creativa. Actualmente, vive en Madrid.