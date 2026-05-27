El sector taurino se une ante el nuevo pliego para la explotación de la plaza de toros de Zaragoza: "La DPZ falta a la verdad"

En una inédita línea de acción conjunta nunca vista hasta ahora, una larga lista de asociaciones compuesta por la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET); la Unión de Toreros; la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL); la Asociación de Ganaderías de lidia (AGL); la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas (AEGRB); la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles (UNPBE) y la Fundación Toro de Lidia (FTL), como principales entidades representativas del sector taurino, manifiestan su absoluto rechazo al nuevo pliego de condiciones para la adjudicación de la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza, al que consideran un auténtico atropello enumerando detalladamente las siguientes razones:

“El nuevo pliego de la Diputación Provincial de Zaragoza establece como único criterio de adjudicación la oferta económica al alza presentada por los licitadores, sin incorporar valoración técnica alguna ni regulación sobre aspectos esenciales como la calidad de los festejos, la programación o los precios al público. Únicamente se exige solvencia económica a la empresa o persona física concurrente. Consideramos que esta fórmula es un auténtico despropósito que convierte el concurso en una mera subasta económica, poniendo en grave riesgo la calidad de la feria, los derechos de los aficionados y el prestigio de una plaza de primera categoría", explican en primer lugar,

Además, consideran que "la plaza de toros de Zaragoza, por su historia, categoría e importancia dentro de la tauromaquia española, merece un concurso público que garantice la excelencia de su programación, la defensa del interés general y el adecuado uso de un patrimonio que pertenece a todos los ciudadanos".

En otro punto, los firmates denuncian que "el pliego contempla la firma de un contrato patrimonial en lugar del habitual contrato de servicio público, una circunstancia insólita en la gestión de plazas de toros de esta relevancia. Mientras que el contrato de servicio público obliga a la Administración a velar por la calidad del servicio prestado y el adecuado uso de un bien público, el contrato patrimonial persigue exclusivamente un rendimiento económico".

"La DPZ falta a la verdad"

También denuncian que la "Diputación Provincial de Zaragoza falta a la verdad al afirmar que esta es la única fórmula posible para garantizar la celebración de la próxima Feria del Pilar. Existen alternativas legales y administrativas que permitirían preservar tanto la viabilidad del ciclo taurino como los estándares de calidad que exige una plaza como La Misericordia. Desde el sector nos comprometemos a encontrar la forma más adecuada para que Zaragoza no se quede sin toros". En ese orden de cosas, los firmantes consideran "inadmisibles las declaraciones realizadas por el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, señor Sánchez Quero, responsabilizando al sector taurino —y especialmente a ANOET— de la situación actual y calificando al empresariado taurino de “antitaurino”. Estas manifestaciones resultan injustas, impropias de una institución pública y alejadas de la realidad"

Para concluir, tienen claro que "la única responsable de este despropósito es la propia Diputación Provincial de Zaragoza, que redactó inicialmente un pliego de condiciones no ajustado a la legalidad, tal y como ha sido confirmado recientemente por la Justicia. En sentido, recordamos que la ley 18/2013 para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, en su artículo 3, obliga a las instituciones a “garantizar la conservación de la Tauromaquia y promover su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución”.

Las entidades firmantes el comunicado reiteran su compromiso con la defensa de la tauromaquia, de los aficionados y del futuro de una feria histórica como la de Zaragoza, reclamando que se retire este pliego "y se abra un proceso de adjudicación transparente, legal y acorde con la relevancia cultural y social de la plaza de La Misericordia". Para ello, se comprometen "a crear una comisión y tener una reunión con la Diputación Provincial de Zaragoza con el objetivo de analizar la situación y buscar posibles vías de solución”.

El decreto de Presiencia recientemente firmado y cuyo pliego de condiciones lo regula fue subido a la sede electrónica de la institución provincial el pasado martes y su anuncio en papel publicado este mismo miércoles en dos diarios de Zaragoza. El plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 9 de junio.