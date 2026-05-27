El festival del pueblo de Zaragoza que agota sus plazas de autobús y habilita más: cómo conseguir las entradas y los billetes de bus
En la cita está previsto que actúen Puño Dragón, Morgan y La habitación roja
"Somos un festival de pueblo, un plan redondo de un día, comodidad y cercanía, comunidad y raíz. No somos un macrofestival, solo un cartel, postureo VIP, una fábrica de eventos clonados". Con esa premisa tan directa y clara se presentó hace unos meses el Plaza Sonora, el festival de música y verbena neo indie rock, que celebrará en Zuera su primera edición el 6 de junio en la plaza de toros de la localidad.
Tal ha sido la expectación con un cartel que cuenta con Puño Dragón, Morgan y La habitación roja así como con Pared con Pared, Álex Curreya y Javi Huéscar, que la organización ha anunciado esta misma semana que ha tenido que amplíar la slíneas de autobuses habilitadas desde Zaragoza para poder acudir al festival. "Se hace saber que se amplían las líneas de autobuses. Muchos de vosotros os estábais quedando sin viajes así que hemos tenido que reforzar el transporte desde Zaragoza", explican en una publicación en redes sociales.
Nuevos horarios y cómo comprar los billetes
Así, las combinaciones desde Zaragoza (17 euros, ida y vuelta) quedan con viajes de ida a las 16.30 horas y a las 18.00 horas y de vuelta a las dos de la madrugada (con uno de los buses de las 16.30 o con el de las 18.00) o a las tres de la madrugada para los que salen a las 16.30 horas. También hay búhobuses para San Mateo de Gállego y Villanueva.
Tanto las entradas como los billetes de autobús se pueden ya adquirir a través de la propia web del festival Plaza Sonora.
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