El Festival Trayectos volverá a convertir Zaragoza en un gran escenario de danza contemporánea

Zaragoza volverá a convertirse en una ciudad que baila del 25 al 28 de junio con la celebración de la XXIII edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Trayectos. La cita, ya consolidada como uno de los referentes nacionales de la danza en el espacio público, reunirá este año a 14 compañías y artistas procedentes de Aragón, otras siete comunidades autónomas y dos países europeos en una programación marcada por los estrenos, la creación emergente, los nuevos lenguajes escénicos y la participación ciudadana.

El festival, coorganizado por la Asociación Voces Humanas y el Ayuntamiento de Zaragoza, presentará propuestas de Aragón, Galicia, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Extremadura, junto a espectáculos llegados de Francia y Alemania. Harinera ZGZ, Azucarera, Centro de Historias, el Patio Norte de Aljafería y el Patio Xior serán los principales espacios que acogerán las actividades de esta edición, donde la danza volverá a dialogar con la arquitectura y el espacio urbano.

La consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, ha destacado la capacidad del evento para proyectar la capital a nivel internacional y para invitar al público a redescubrir el patrimonio a través del arte. Por su parte, la directora del festival, Natividad Buil, ha subrayado la importancia de mantener una oferta abierta a distintos públicos.

Sara Fernández y Natividad Buil, este miércoles en el ayuntamiento. / ayuntamiento de zaragoza

La programación arrancará el jueves 25 de junio en Harinera ZGZ con una de las propuestas más innovadoras de esta edición: 'Corea. Máquina de escribir danza', un proyecto de creación digital impulsado por Álex Pachón que conecta escritura y coreografía a través de un alfabeto coreográfico interactivo.

La instalación permitirá transformar palabras y frases en secuencias coreográficas generadas en tiempo real a partir del cuerpo digitalizado de una bailarina. La propuesta nace de un laboratorio de investigación desarrollado en 2022 y supone una de las apuestas más experimentales del festival. Durante esa misma jornada se celebrarán talleres participativos dirigidos por Carla Sisteré para que el público pueda experimentar con esta herramienta que une movimiento, escritura y tecnología.

El viernes 26 la actividad se trasladará a Azucarera, uno de los espacios jóvenes de referencia de la ciudad, donde Trayectos pondrá el foco en la creación emergente y en las nuevas generaciones de artistas. Allí se presentará el resultado del Laboratorio de Creación Coreográfica dirigido por Iker Karrera, uno de los coreógrafos más reconocidos del panorama nacional y vinculado a grandes musicales internacionales, cine y televisión.

La jornada del viernes incluirá además piezas como 'Lola y los Lamentos', de Andrea Castro; 'Ojos del océano', de la compañía canaria Eszer; y 'Manifesto', de Ángel Durán, una propuesta centrada en la juventud, la fuerza y la rebeldía.

El sábado 27 el festival vivirá una de sus jornadas más intensas en el Centro de Historias, donde se concentrarán varias propuestas internacionales y varios estrenos absolutos. La compañía aragonesa Peace of Mind estrenará 'Huésped', mientras que el grupo Ayara, formado por alumnado del Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza, presentará 'Piel a piel', una pieza centrada en la vulnerabilidad y los vínculos humanos.

La programación de esa jornada incluirá también 'Soft Animals', del alemán Jack Bannerman, y 'Adsurbe', de la compañía francesa Oups Dance Company, una propuesta que mezcla humor, fisicalidad y relación con el espacio urbano. La noche concluirá con una de las actividades más participativas del festival: la tradicional verbena contemporánea, que este año coincidirá además con La Noche en Blanco.

Conservatorio municipal de danza

El domingo 28 la programación se trasladará al Patio Norte de la Aljafería, uno de los espacios más emblemáticos y especiales del festival por su fuerza patrimonial y arquitectónica. Allí podrán verse 'A Ojo', de Carmen Fumero y Dácil González, y 'Feelings', de Janet Novás, una de las grandes referentes actuales de la danza contemporánea española y Premio Nacional de Danza 2025.

La clausura tendrá lugar en el Patio Xior con propuestas emergentes y consolidadas como 'Haetges', del grupo Hécate; 'Honest', de Kiko López; 'Doble doble', de La maestra de nieblas; 'Pies de gallina', de Ana F. Melero y Luna Sánchez; y 'Pulsaciones X minuto', de Los que Faltaban.

Más allá de la exhibición artística, Trayectos volverá a reforzar este año su dimensión formativa y comunitaria. El festival mantiene distintas líneas de trabajo vinculadas a talleres, mediación cultural y acompañamiento a jóvenes creadores. Uno de los ejes principales continuará siendo la colaboración con el Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza, cuyos estudiantes participan en encuentros con compañías profesionales, procesos de creación y prácticas escénicas.

La directora también ha destacado la evolución del público del festival a lo largo de sus 23 ediciones. Según ha señalado, Trayectos ha conseguido consolidar espectadores fieles mientras incorpora nuevas generaciones gracias a las actividades educativas y participativas.