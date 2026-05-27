El Festival Zaragoza Feliz Feliz desvela su cartel que incluye un concierto único en la ciudad: toda la programación y cómo comprar las entradas

El festival indie autogestionado más multitudinario de la capital aragonesa, el Zaragoza Feliz Feliz (ZFF), auspiciado por el colectivo del mismo nombre comandado por Jaime Villanueva, ha desvelado su esperado cartel para la edición de este año que, como la anterior, se repartirá entre La lata de bombillas y la sala Oasis, del 12 al 14 de noviembre. Los abonos, como ha sucedido en anteriores ocasiones, es probable que se agoten en un corto periodo de tiempo.

"Seguimos intentando traer un cartel que reúna la filosofía y espíritu ZFF de siempre, actitud y vanguardia del presente y apuestas de futuro", han señalado desde la organización de la cita que cumple su décimo tercera edición. La programación del festival, que cuenta con el apoyo de Last Tour, que recientemente ha abierto una delegación en Zaragoza, en la sala Oasis estará compuesta por El diablo de Shanghai, Triángulo de amor bizarro, VVV [Trippin'You], JoseLuis, La126, Jotapop, Lisasinson, Merina Gris, Sal del coche así como Canela Party y ZaragozaFelizFeliz a los platos.

En La lata de bombillas, por su parte, sonarán a lo largo de los tres días Cloud Nothings, Béla Sandor, Estrella fugaz, Gazella y La Rate Timide. "Este año sumamos una bienvenida muy especial el jueves 12 con Cloud Nothings, que debutarán en Zaragoza con su indie rock noventero que les ha convertido en grupo de culto la última década, en un concierto que pinta mítico", ha señalado Jaime Villanueva.

Cómo comprar las entradas

Los abonos para el Zaragoza Feliz Feliz de este saldrán a la venta este viernes a partir de las 12.00 horas. Hay dos modalidades, el abono total felizfeliz (limitado a 100 unidades por el aforo de La lata de bombillas) a un precio de 60 euros, y el abono normal para todos los conciertos y DJ de la sala Oasis a 50 euros. Las entradas de día costarán 35 euros. La venta se realizará a través de Fever.

Para este microfestival (una tendencia que cada vez va a más en España por lo que se está tejiendo una alianza entre todos ellos), es clave la complicidad de las bandas, tal y como aseguraba Jaime Villanueva en una entrevista en este diario justo antes de la anterior edición del festival: «No podemos asumir muchos de los cachés que se están pagando, es una realidad, porque sería un suicidio para nosotros. Hablamos con ellos, les contamos nuestra propuesta y muchos rebajan su caché hasta a la mitad porque tienen ganas de tocar aquí. Se lo agradecemos mucho».

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Zaragoza Feliz Feliz (cuyo nombre sale en homenaje a la canción de El niño gusano, 'Ahora feliz, feliz') huye de los macrofestivales, «solo pervierten el lugar donde están, disparan los cachés y algunos no sabes ni siquiera qué identidad tienen, solo la de ganar dinero, muchas veces con las barras», razonaba Vilanueva, que iba más allá: «Lo que pagan ellos es inalcanzable para el resto y el problema es que esa cifra ya que se queda en el imaginario de los grupos asociada a la ciudad».