La gran noche heavy en Zaragoza con dos bandas internacionales cambia de ubicación: estos son los motivos

La Asociación El Batallador que promueve el heavy en Zaragoza unió sus fuerzas con Parranda Producciones para organizar la gran fiesta Rock Metal de Luxe, que contará con dos bandas internacionales de primer nivel (Iron Savior y Ronnie Romero) secundadas por Alacrán. Todos en una sola noche, el 6 de junio.

Un concierto que se anunció en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza y que según acaban de anunciar los organizadores finalmente cambia de ubicación: "Hola a todos, queremos informaros de un cambio relevante respecto al concierto Rock Metal de Luxe previsto para el 6 de junio de 2026 con Iron Savior + Ronnie Romero + Alacrán", comienza el comunicado que han lanzado a primera hora de la tarde.

"Enorme producción y logística"

"Debido a los problemas derivados de la enorme producción y logística del evento, y con el objetivo de garantizar que el concierto se disfrute en las mejores condiciones posibles, hemos decidido trasladarlo a una sala de menor aforo. Esto nos permitirá ofrecer un formato más cercano, intenso y adecuado a las nuevas circustancias", han explicado.

Y es que el concierto se celebrará el mismo día, el 6 de junio, pero en La casa del loco, a partir de las 19.30 horas. Las entradas físicas se pueden adquirir en el Atrio y en el Infiernos, aunque la organización advierte que "debido a la reducción de aforo, las restantes son muy limitadas. Gracias por vuestra comprensión y por seguir formando parte de este proyecto. Nos vemos muy pronto en un concierto más cercano y potente", concluye el comunicado.

Los protagonistas de la noche

La banda alemana de power metal nacida en los 90 Iron Savior, referente entre el metal europeo, será una de las cabezas de cartel. Fundada por el multi instrumentista, productor e ingeniero Piet Sielck junto al legendario Kai Hansen (Gamma Ray/Helloween) y el baterista Thomen Stauch (ex-Blind Guardian), Iron Savior llegará a la capital aragonesa para desplegar todo su potencial.

Junto a ella, será el chileno Ronnie Romero, avalado por su presencia en proyectos como Rainbow y Michael Schenker, el otro gran nombre de una noche que se espera de muchos decibelios y que, como sucedió con Crashdïet, seguro que se convierta en una gran fiesta musical.