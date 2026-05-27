Juan Luis Arsuaga en Zaragoza: "La vida es un regalo y encima protestas"

Juan Luis Arsuaga participó en el ciclo Martes de libros organizado por la Fundación Ibercaja en el Patio de la Infanta de Zaragoza para presentar su reciente libro, 'La respuesta' (Destino). En la obra, el paleoantropólogo asume la voz del Viejo de la Tribu —el científico que ha visto pasar teorías, fósiles y generaciones enteras de investigadores—, para recorrer la historia de la humanidad, no para enumerar especies o yacimientos, sino para enfrentarse a la pregunta que nos acompaña desde siempre, ¿qué somos y por qué estamos aquí?

Estoy ante el viejo de la tribu...

Exacto.

Cuénteme en qué momento ha tomado el papel del viejo de la tribu para escribir 'La respuesta'.

Bueno, viejo soy objetivamente, aunque solo cinco años menos que Bruce Springsteen, ya voy teniendo cierta experiencia. Eso se supone que me da una perspectiva y lo que no diga ahora no sé si lo voy a decir nunca. Y he conocido mucha gente, muchas teorías... ya va siendo hora de elaborar una síntesis de todo esto, porque de formación uno hace cosas, más o menos dispersas, pero con todo eso habrá que elaborar un cuerpo, una historia, y entonces quería hacer este libro al final de todo este proceso. Ojo, que continuará, pero con otros temas o con los mismos, pero ya no hará falta otra síntesis, es un libro un poco autobiográfico, una historia del estado actual de la materia desde mi perspectiva. Mi visión personal de la evolución humana.

El libro se llama 'La respuesta', pero el ser humano por sí mismo es incapaz de generar respuestas, más bien se hace preguntas.

Afortunadamente, solamente respuestas únicamente tienen los dogmáticos. Esos sí que tienen respuestas, tienen la respuesta a todo. La gente que pertenece a colectivos que se rigen por dogmas invariables no tienen preguntas, no es que tengan respuestas, es que lo que no tienen son preguntas. Porque todo está ya dicho por alguien y contestado. El hacerse preguntas y buscar respuestas es ser humano.

¿El hacerse preguntas ha sido la clave de la evolución humana?

No, bueno, a partir de cierto momento, sí, porque no siempre hemos tenido esa capacidad. Somos la única especie que se hace preguntas, es quizá nuestra gloria y nuestra condena, los demás no se hacen preguntas, comen, beben, se reproducen...

¿Eso es lo que quizá nos ha permitido ser la especie dominante?

Bueno, especie dominante lo somos desde hace poco tiempo, y qué entiendes por dominante. Si dominante es el que más capacidad de instrucción tiene, prácticamente sí, pero eso solo tiene doce milenios, ¿eh? En la época de Altamira no éramos una especie dominante, eso es consecuencia de la transformación de los ecosistemas, o sea, la agricultura y la ganadería, es muy reciente, la especie es mucho más antigua. Hemos adquirido esa capacidad, pero claro, todo eso no es nada comparado con lo que ha pasado en el siglo XX y en el XXI, eso sí que es una transformación radical comparado con lo que hemos visto anteriormente. Eso también es parte de mi verdad, los que miren el planeta ahora comparado con eso... Mira, en 1954, cuando yo nací, el planeta no tenía nada que ver con el de ahora, había grandes regiones inexploradas, de hecho, yo me pasé mi infancia leyendo relatos de científicos que iban a explorar, contaban especies, culturas nuevas, no había ni siquiera una cartografía, y no digamos el océano.

Lo de especie dominante también se lo decía porque somos la única especie que nos planteamos cosas y, sin embargo, vamos camino de acabar con el planeta.

Pero eso tiene solo 14.000 años, la especie tiene 200.000 o más. Ese acontecimiento es reciente, no es la consecuencia de ser humano. Es algo que ha surgido, pero ya estábamos mucho antes.

¿Cuál cree que es la peor capacidad que hemos adquirido con la evolución?

Pues no sabría qué decirte. Somos una especie muy social, eso es lo que nos caracteriza. Somos la especie más social de todas las especies vertebradas incluso, solo comparable con las hormigas, con las termitas y con las abejas, o sea, que nuestras comunidades tienen millones de individuos como las hormigas. Entonces, esa es una característica exclusivamente humana, entre los vertebrados.

Eso sí que ha sido un rasgo fundamental para que hayamos llegado también.

Todas las especies han llegado al punto en el que estamos. Quiero decir, tú sitúate en Altamira hace 14.000 años, pues los osos han evolucionado para ser osos y los leones para ser leones, y había más leones que humanos, desde luego muchos más bisontes que humanos. De manera que en ese momento, en la época de Altamira, ¿cuál era la especie dominante? Habría que definir qué es la dominancia, si se refiere al número de individuos, había muchos más bisontes que humanos, porque efectivamente, serían los bisontes por millones, humanos eran unos pocos. ¿Qué es dominancia? Si capacidad para cambiar y transformar los ecosistemas, eso, como digo, tiene 12.000 años y tiene que ver con el fin de una glaciación, se acumulan una serie de circunstancias que se han supuesto.

Perdone mi ignorancia, pero dicho así parece que el ser humano pervive casi por un punto de azar.

Bueno, todo es azar, ya lo decía Lucrecio en el siglo I antes de Cristo, todo es azar si por azar se entiende que no haya un designio. Lo que no hay es un proyecto. Todo es azar porque lo que ocurrió podría que no ocurriera, No había un determinismo, no había una necesidad de que ocurriera. Y, de hecho, la aparición del ser humano se produjo millones de años antes de la cuestión. Y pudo no haber ya no humanos ni siquiera vertebrados. Claro que es azar. Eso no quiere decir que no haya causas, las cosas tienen causas. O sea, un terremoto se produce por azar, sí, en el sentido de que no tiene ningún propósito, pero se combinan cosas y producen efectos que provocan el terremoto. En ese sentido, todo lo que no está hecho a propósito podríamos decir que es azar, el azar entra en muchas definiciones.

El ser humano es el único que es consciente de la muerte, ¿eso nos ha condicionado?

Sí, y eso sí que es antiguo y tenemos que vivir con ello, eso de hacerse preguntas es un regalo envenenado porque al final te haces la pregunta fundamental, ¿y todo para qué?

¿Todo para qué?

¿Todo para qué? Pues hay muchas respuestas, pero la vida es muy simple, coño, te hago un regalo y te quejas, o sea, la vida es un regalo, podríamos no estar aquí, podríamos no haber nacido, ese espermatozoide podría no haber llegado al óvulo o haber llegado otro antes y no estarías aquí. O sea, que te regalo la vida, y encima protestas. Disfruta y contribuye a que prosiga este privilegio, sobre todo considerando la alternativa, nadie prefiere la muerte, casi es mejor la vida, ¿no? Pero ya tienes ahí una razón y la otra es que hagas que otros también disfruten, hay gente que lo pasa mal, o sea hay que ayudar a que otros también disfruten de esta beca que nos han dado y no te quejes. Eso es lo que diría un epicúreo.