Kase.O, Llámalo H y Carlos Chausson reciben la Medalla de Bellas Artes

El rey ha reconocido la aportación de los 38 premiados con las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 al espacio de convivencia en la sociedad española y como parte del diálogo entre el presente y el futuro. Así lo ha señalado este miércoles durante su discurso en el Teatro de Rojas de Toledo en el que se han entregado estos reconocimientos. El monarca ha tenido un recuerdo especial para las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), que obligó a posponer este acto de entrega de medallas, a la vez que ha enviado su recuerdo y cariño a los familiares y a todos los que "aún luchan por recuperarse".

El rey ha recordado a los galardonados, entre los que estaban el colectivo Llámalo H que cogestionó Harinera ZGZ, Carlos Chausson y Kase.O, que ellos son la prueba "de que la cultura permanece viva en su capacidad de renovarse y de encontrar nuevas formas de expresión" y lo ha vinculado a la "diversidad de voces, lenguajes y miradas -tan propia de nuestra historia-, donde reside también la proyección de España en el mundo".

Asimismo, tras recordar a quienes ya no están, como los fallecidos Robe Iniesta o Guillermo Heras, ha hecho hincapié en la relevancia de entregar los premios en Toledo, que cumple 40 años como ciudad patrimonio de la humanidad, cuya catedral primada conmemora su octavo centenario y en un Teatro de Rojas que celebra su 450 aniversario.

El monarca ha agradecido a los premiados lo que aportan "de reflexión, de diálogo, de intercambio y de apertura a nuevas ideas en el mundo de la creación artística", y ha concluido: "La suma de vuestro trabajo nos hace más grandes y es una gran promesa de futuro".

"La necesidad del arte"

En nombre de los premiados, el actor y director teatral Josep Maria Pou ha reflexionado sobre la necesidad del arte en el momento actual, en el que la sociedad tiene "una sensación difusa de angustia, incertidumbre", y ha advertido de que a pesar de que en este contexto el trabajo artístico puede "parecer frágil, endeble e incluso innecesario, nunca ha sido tan imprescindible como ahora".

"El arte ofrece un espacio de pausa, reflexión", ha destacado Pou, que ha subrayado que el arte "separa por un momento del ruido, pero no para huir, sino para mirar con más claridad" y para "reinventarlo", al tiempo que ha reivindicado que en días donde "las fanfarronadas se imponen a la amabilidad, la bondad es motivo de burla, el arte debe revolvernos contra la indignidad".

Un trabajo "nacido en soledad"

Pou ha agradecido los premios en nombre de todos los reconocidos, por un trabajo que "muchas veces ha nacido en soledad", pero también ha querido reconocer el "esfuerzo invisible que acompaña a la obra", es decir, el trabajo de aquellas personas que "trabajan en los márgenes de la visibilidad" y "sostienen el arte y la cultura desde lugares muchas veces precarios".

Tras la entrega de medallas, en la que también han intervenido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, los reyes han visitado la exposición 'Primada', con motivo del 800 aniversario de la Catedral de Toledo.