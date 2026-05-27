La Tuna de Ingenieros de Zaragoza reúne a grandes voces de Aragón en una gala solidaria única

La sala Mozart del Auditorio de Zaragoza acogerá el próximo 13 de junio, a las 19.30 horas, una de las citas musicales más especiales del año, ‘Voces que importan’, un concierto solidario impulsado por la Tuna de Ingenieros de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con la Fundación Aragón Solidario, a beneficio de Aspanoa y ATADES.

La gala plantea una experiencia artística inédita al fusionar el dinamismo y el arraigo de la Tuna con el talento de varios de los nombres más ilustres y respetados de la música aragonesa contemporánea. Tomando como base un repertorio de corte puramente popular y folclórico, la formación universitaria compartirá escenario con referentes que encarnan la excelencia de la identidad cultural de la comunidad.

Carmen París, Nacho del Río, Alizia Romero...

El plantel de colaboraciones reunirá sobre el escenario a algunos de los nombres más emblemáticos de la música aragonesa, referentes que representan la riqueza y diversidad cultural de la comunidad. Desde la raíz y evolución de la jota, con figuras como Roberto Ciria y Nacho del Río, hasta la fusión del folclore con la música contemporánea de Carmen París, pasando por el talento de la vocal 'coach' Alizia Romero, ‘Voces que importan’ propone un recorrido único por distintas generaciones y sensibilidades musicales.

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Las entradas, con un precio de entre 15 y 20 euros, ya están disponibles en la taquilla del Auditorio y en los canales de Ibercaja, entidad colaboradora junto con la Universidad de Zaragoza y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, que respaldan esta iniciativa solidaria.