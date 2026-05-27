Leticia Sabater no falla a su tradicional tour veraniego por los pueblos y las fiestas de todo Aragón: "Vamos a petarlo"

Leticia Sabater es sin duda la artista que más conciertos ha dado en Aragón en los últimos años. La polémica artista catalana ha confirmado a través de su página web que volverá a pasar el verano en los pueblos de Zaragoza, Huesca y Teruel ofreciendo su particular show a los vecinos por las fiestas populares. La cantante comenzará su ya tradicional gira por Aragón a finales de junio en las fiestas de Parque Venecia y la terminará en la capital aragonesa volviendo actuar en la Fiestas del Pilar después de varios años de ausencia.

Como ya lo fue 2025 y 2024, 2026 también es el año de Leticia Sabater y Aragón. Muchos pueblos se pusieron en contacto con la artista hace más de un año para asegurarse su presencia en las fechas más demandadas como son los meses de agosto y julio. Otras localidades de las tres provincias aragonesas ya han disfrutado de la presencia de Sabater en los últimos meses como por ejemplo en Aliaga donde hizo vibrar a la población durante Semana Santa.

Antes de comenzar su tour veraniego por Aragón, Leticia Sabater ha dado dos conciertos primaverales en dos pequeños pueblos como Vicién y Samper del Salz. Habrá que esperar más de un mes hasta la siguiente parada de la catalana en la comunidad cuando vuelva a dar su ya tradicional concierto en las fiestas de Parque Venecia el próximo 27 de junio a las 22.00 horas.

Leticia Sabater en su visita a la discoteca Fox en Zaragoza / Laura Trives / EPA

Importante peso en los barrios

Muchos barrios de Zaragoza apuestan por traer a Sabater para su día grande como ya sucedió el año pasado en las Delicias o Las Fuentes. Por ejemplo, Sabater también pasará por Juslibol (23 de julio), Las Fuentes (27 de agosto) o Casablanca (4 de septiembre) este verano de 2026 aprovechando las fiestas de los barrios. Además, su gira acabará en San José ya que actuará en las Fiestas del Pilar después de varios años de ausencia.

Además de la capital aragonesa, la otra gran población que ha apostado con fuerza por Leticia Sabater es Calatayud donde actuará el próximo 14 de agosto por las fiestas de San Roque. Una localidad que apuesta cada verano por la música ya que se volverá a organizar el Calata Fest el próximo 3 y 4 de julio con actuaciones de La La Love You, Yung Beef, Sexy Zebras y Benito Camelas.

Otros pueblos de Aragón que contarán con la presencia de Leticia Sabater este verano son los siguientes:

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