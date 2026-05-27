Los pueblos del Matarraña desde donde el personaje infantil holandés que llega en barco de vapor desde España cada año lo hará este 2026

Un anciano alto, con barba blanca, vestido de obispo cristiano con lleva mitra roja, capa y báculo sale cada mediados de noviembre en barco de vapor desde España cargado de regalos para repartir entre los niños de los Países Bajos la noche del 5 de diciembre en la fiesta llamada 'Pakjesavond'. Se trata de una figura muy tradicional sobre todo en la zona de Flandes y es un equivalente a San Nicolás y el antecedente de Papá Noel y Santa Claus. En este 2026, Sinterklaas llegará desde el Matarraña aragonés.

Varias localidades de la comarca, junto con Albarracín, han acogido el rodaje de la nueva película en torno al personaje infantil (que es ya una tradición) y que llegará a los cines de los Países Bajos el próximo mes de octubre. El filme lleva por nombre ‘De Club van Sinterklaas & Paniek in het Pietendorp’ y llegará también a las pantallas de Bélgica.

La Fresneda y Cretas

La Fresneda, Cretas y Aguaviva acogieron durante la semana pasada un equipo de 100 personas, entre los que había un cuerpo de bailes y rodaron en los cascos históricos para dar color a un producto que nació a finales de los 90 como una serie infantil y cuya industria fue creciendo con otros audiovisuales, películas, espectáculos teatrales, y hasta un canal de Youtube. En la misma, se sigue a los ayudantes de Sinterklaas (de ahí, el título de 'De Club van Sinterklaas') en un tono de comedia navideña.

Sinterklaas aparece como una figura sabia y tranquila, pero gran parte del protagonismo recae en sus ayudantes. La tradición dice que vive en España durante el resto del año y vuelve en barco al norte de Europa para Navidad. No está claro el origen exacto de esa idea, pero suele relacionarse con la antigua conexión comercial entre España y los Países Bajos, el prestigio histórico de productos españoles como naranjas y dulces, y la época del Imperio español en Flandes.

Noticias relacionadas

La producción ha llegado a la comarca gracias al trabajo de la Teruel Film Commission que ya ha anunciado que está a punto de cerrarse la llegada de otra gran producción aprovechando el impulso que ha dado 'Sirat', aunque no ha querido confirmar de qué se trata hasta que esté todo confirmado.