Rosalía juega en otra liga: arrasa y se corona como la artista del año en los Goya de la música

Rosalía. Rosalía. Rosalía. Ocho veces ha sonado su nombre en los III Premios de la Academia de la Música de España. Ha triunfado, coronándose como la artista del año. Lux le ha abierto las puertas de un Olimpo del que será difícil sacarla. Hay tantos estilos y tantas pulsiones en él que, pese a la complejidad de digerirlo en 49 minutos, ojo, no para de sumar adeptos. La catedral sonora que ha levantado es única en todo el mundo. De ahí que, este martes, frente a otros todoterrenos de la industria patria, como Amaia, Alejandro Sanz, Aitana, Zahara y Manuel Carrasco, haya arrasado. Es cierto que no ha acudido a la gala que Leonor Watling ha conducido sin chispa en Ifema, pero su eco ha resonado con fuerza. Ha sido la noche de Rosalía. No hay duda.

Su autenticidad se ha saldado con 200 nominaciones y 80 trofeos, entre ellos el Grammy, el Billboard y el MTV. No obstante, no hay mayor premio que contar con una masa que responde al unísono ante cualquier movimiento. Ahí están las cifras: el día que lanzó Lux, marcó un hito con 42 millones de reproducciones en Spotify. Un álbum en el que, además, no es baladí, refuerza su búsqueda constante de universalidad. Está en el pico de su carrera. Y se nota. Acaban de reconocerla por sus dotes como compositora y productora. La perla ha sido elegida Mejor canción pop. Y Lux le ha arrebatado a Daisy, el portentoso debut de Rusowsky, ejem, el Álbum del año. Tampoco se le han escapado los títulos a Mejor Videoclip Musical, Canción del año y Mejor Álbum Pop. Ocho de ocho. Pleno.

Leiva, en la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música de España. / EUROPA PRESS

"Vivimos tiempos nuevos, de contraste, llenos de retos. La música despierta más interés que nunca. Las cifras de escuchas son altísimas, pero las nuevas tecnologías avanzan a una velocidad delirante. La creación humana no debería ser sustituida nunca por un algoritmo. Será necesario delimitar bien los márgenes de estas herramientas", ha señalado Sole Giménez, presidenta de la Academia, durante una ceremonia frenética, pero con el puntito justo de acidez. Los Goya de la música, pese a su juventud, a diferencia de otros galardones, han encontrado rápidamente un idioma propio: quizá, la falta de gremio en este sector les haya hecho más rebeldes de la cuenta. Y, oye, en pantalla, engancharon al primer discurso. El de Luz Casal, cuyo Me voy a permitir ha sido distinguido como Mejor álbum pop tradicional, ha dejado huella: "Si ser tradicional es hacer temas pop y cantar boleros, entonces soy parte de este perfil. Estar en el corazón de la gente es un triunfo".

Amaia Romero, en la alfombra roja de los premios de la Academia de la Música de España. / EUROPA PRESS

Guitarricadelafuente ha sido otro de los favoritos de la velada. Suyos son el Mejor álbum de música alternativa y la Mejor canción alternativa. Era uno de los predilectos gracias a un Spanish Leather que, junto a Dolce Vita (Amaral), El cuerpo después de todo (Valeria Castro) y Amoríos (La Tania), ha marcado el 2025. Todo lo que Alvaro Lafuente paladea atraviesa la cabeza de inmediato: colorista, impactante, sugerente. Su último elepé le ha reivindicado como uno de los nombres del momento: le canta al amor, el calor y la lujuria desde un lugar desconocido hasta ahora. Ya no es el jovenzuelo que salió de La cantera en 2022, ha volado. Y, claro, a ciertas alturas, es más fácil dejarse llevar.

Pletórico Serrat

El Premio de Honor ha recaído en Joan Manuel Serrat. Pocos artistas han conseguido tender tantos puentes como el Noi del Poble-sec, capaz de convertir la canción de autor en memoria sentimental colectiva. De Mediterráneo a Cantares, ha escrito una obra que resiste el paso del tiempo. "La música forma parte de nuestros ritos y sueños. Alguien se preguntará si la Academia ha acertado al concederme este premio. Yo creo que sí. No me lo van a volver a dar, así que más valía pasar pronto este trago. ¿Dónde estaremos en un año? Con este mundo demente, loco, cretino y desalmado que se está instaurando a nuestro alrededor, no lo sabemos […]. Espero no olvidarme nunca de ustedes", ha recitado. Su premio no ha sonado a despedida, sino a gratitud: la de varias generaciones que aprendieron a mirar el mundo a través de sus letras.

Joan Manuel Serrat ha recibido el Premio de Honor de la Academia de la Música de España. / EFE

Leiva le ha dedicado la Mejor canción pop/rock a Robe, con quien alumbró Caída libre antes de su fallecimiento el pasado 10 de diciembre. Un agradecimiento que también ha extendido a Boa Mistura, el grupo urbano que se han encargado del diseño de Gigante, su último proyecto. "Hoy han ingresado a mi padre en el hospital por un asunto que no reviste gravedad, así que quiero dedícarselo a él. Pero, si pudiera elegir, preferiría no estar nominado y tenerle sano", ha señalado el artista. A lo que Fito Cabrales, condecorado con el Mejor álbum de rock, ha añadido: "Hacer canciones es un privilegio. Por lo que uno tiene la obligación de que, al menos, sirvan para algo".

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Con el pulso disparado, Watling ha ido hilvanando las 43 categorías que conformaban esta tercera edición. Uno de los momentos más vibrantes lo ha encabezado Sanguijuelas del Guadiana tras recibir la distinción a la Mejor artista nuevo: "Somos tres amigos del pueblo que hace años soñaron con la música. Poco a poco, este sueño se está haciendo realidad". Igual de emocionante ha sido el galardón a Rozalén por Efímera, que pausó su carrera recientemente tras 15 años ininterrumpidos sobre los escenarios. Y ahí, entre aplausos y ausencias, la noche terminó de explicarse sola. La Academia no sólo repartió premios: levantó un mapa bastante preciso de lo que hoy suena, duele y manda. Hubo riesgo y emoción, pero el relato encontró pronto a su protagonista inevitable. Rosalía no estuvo, pero tampoco hizo falta. A veces, para ocuparlo todo, basta con que tu nombre vuelva a sonar.