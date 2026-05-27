El Simposium Internacional de escultura en mármol negro de Calatorao ya prepara su nueva edición

El Ayuntamiento de Calatorao y la asociación Marcal, (Mármol de Calatorao), integrada por las empresas de cantería de Calatorao, Pymcasa, Gramablack y Ania, ha convocado el V Simposium de escultura pública monumental para el desarrollo escultórico-artístico del museo de escultura Piedra de Calatorao propiedad del Ayuntamiento.

El simposium, que se desarrollará entre los días 25 de septiembre y 3 de octubre de 2026, contará con la dirección técnica de Pedro Ania Gérez, escultor de la localidad que tiene gran reconocimiento internacional. Él, será presidente del jurado que estará integrado además por un representante de las canteras, un miembro del Colectivo Cal y la concejala de Minas de Calatorao Esperanza Pascual.

Este jurado, seleccionará un máximo de cinco escultores de cualquier país, que optarán a dos menciones especiales sin remuneración económica: Mención especial del Jurado y Mención especial del pueblo que será otorgada por votación popular. Los que sean seleccionados, recibirán una dotación económica de 900 euros. La organización facilitará a los escultores alojamiento y dietas durante los días del simposium y proveerá a los escultores de un medio de transporte desde Zaragoza hasta Calatorao el día de llegada (24 de septiembre) o de marcha (4 de octubre).

Ampliación del paisaje de Calatorao

Las esculturas resultantes de este Simposium se sumarán a las 22 que ya forman parte del paisaje de Calatorao, que proceden de las ediciones anteriores y otras de los talleres de escultura que se realizaron en Calatorao a finales de los años 80 del siglo pasado. Son obras realizadas por escultores españoles y de otras partes del mundo (Jordania, Ucrania, Italia, Francia, Egipto, Rusia ….) que se ubican en el Museo de la Piedra del jardín de la Casa de Cultura, el parque de El Espino y la plaza de la Constitución. También hay obras que han terminado en edificios públicos, como 'Bailarina' del escultor aragonés José Antonio Barrios que preside la entrada al Ayuntamiento de Calatorao o 'Tensión relativa' de Ángel López Pérez que está instalada en la sede de la Comarca de Valdejalón.

Para Esperanza Pascual, “el simposium año tras año eleva su nivel artístico y a la vez pone en valor la enorme calidad del mármol negro, un material muy apreciado por los escultores que amplía su uso y sirve para complementar las aplicaciones que tiene en obra civil”

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El plazo límite para solicitar la inscripción en el mismo finaliza el día 19 de junio. El tema será libre y los proyectos tienen que ser originales e inéditos. Se desarrollarán en piedra de Calatorao que la organización pondrá a disposición de los escultores. Será un bloque de piedra de tamaño de máximo medio metro cúbico, no superando en ninguno de los lados el metro y medio.