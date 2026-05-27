Vuelve la música al patio del Paraninfo de Zaragoza en junio con cuatro conciertos gratis

La música vuelve al Patio Central del Paraninfo en el mes de junio con el ciclo de Música en el Patio, cuatro conciertos al aire libre de una serie de grupos que destacan por su diversidad estilística y musical, organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio.

El ciclo comenzará el viernes 5 de junio a las 19.30 horas con O’Carolan, una visión diferente dentro del panorama folk que se caracteriza por la unión entre lo tradicional y las músicas antiguas. Apuestan por el patrimonio musical aragonés en sus composiciones, y por la fusión entre timbres de instrumentos como la guitarra acústica o la viola con otros como la nyckelharpa, el acordeón diatónico, la zanfona, el bodhrán… que manejan a la perfección.

El jueves 11 de junio, a las 19.00 horas, será el turno de Bons Vivants and Friends, una agrupación que reúne a numerosos músicos profesionales de Zaragoza. Su propuesta cubre una amplia y ecléctica gama de estilos, desde jazz, pasando por la música pop moderna y hasta el funk, soul y rock & roll.

Rosin de Palo y Alba Calva

La actividad continuará el viernes 19 de junio a las 19.00 horas con la actuación de Rosin de Palo y Alba Calva. Una propuesta conjunta centrada en la experimentación e improvisación. Con el contrabajo y percusión de Rosin de Palo junto con el arpa de Alba Calva, unido por la música electrónica en directo, el concierto invita al público a sumergirse en una experiencia sonora abierta, donde la exploración y la sorpresa son elementos fundamentales.

En el marco de la Noche en Blanco, el sábado 27 de junio a las 22.00 horas, el ciclo concluirá con el concierto de Swingdicato del Ritmo, una banda zaragozana con un sonido fresco de temas swing y que tienen como principal objetivo que su música ponga a todo el mundo a bailar.

La entrada a todos los conciertos será gratuita hasta completar aforo.