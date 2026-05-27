El zaragozano Delacueva une fuerzas con una de las voces más reconocibles del pop español en 'Así bailaban los muertos'

El zaragozano Delacueva une fuerzas con una de las voces más reconocibles del pop español en 'Así bailaban los muertos'
El aragonés publica una nueva entrega de 'No Me Llames Artista'
El artista zaragozano Delacueva publica 'Así bailaban los muertos (Nena Daconte – Edición Deluxe)', una nueva entrega de 'No Me Llames Artista' edición deluxe en la que suma la voz de Nena Daconte a una de las canciones más vitalistas del álbum. Un tema que, pese a lo que podría sugerir su título, no mira hacia lo fúnebre, sino hacia una idea muy concreta: aprender a vivir con menos miedo al juicio de los demás.
La canción nace de una imagen tan sencilla como efectiva: los muertos, libres ya de cualquier expectativa social, son quienes bailan sin preocuparse por cómo se les mira. A partir de ahí, Delacueva construye un canto a la libertad personal, a la alegría honesta y a esa forma de estar en el mundo que no necesita pedir permiso. El “que le jodan a lo que piense la gente” que atraviesa el tema funciona como un lema directo, pero también como una invitación emocional a soltar la coraza.
La entrada de Nena Daconte abre la canción hacia una lectura más melódica y reconocible dentro del pop español. La voz de Mai Meneses aporta una sensibilidad que encaja de forma natural con el fondo del tema: una canción sobre el miedo, la exposición, la vida y la necesidad de seguir bailando incluso cuando cuesta. No aparece como un simple añadido, sino como una presencia que amplifica el sentido del single y lo acerca a un territorio más compartido.
La colaboración llega en un momento especialmente significativo para Nena Daconte. En 2026, el proyecto celebra veinte años de trayectoria con una serie de lanzamientos alrededor de algunas de sus canciones más importantes. Entre ellos, una versión 20 aniversario de 'Tenía tanto que darte' junto a quince artistas como Dani Fernández, Natalia Lacunza, Café Quijano, Coti, Rozalén, Iván Ferreiro, Mikel Erentxun, Álex Ubago, Xavibo, Susana Alva, Paula Mattheus, Gabriel de la Rosa, Alberto Jiménez, Ainoa Buitrago y Marwan. En ese contexto, su participación en 'Así bailaban los muertos' conecta el universo de Delacueva con una de las voces que han formado parte de la memoria sentimental del pop español de las últimas dos décadas.
Musicalmente, el tema muestra una faceta distinta dentro del pop de guitarras del músico zaragozano. La producción se apoya en guitarras acústicas, doce cuerdas, mandolinas y arreglos orquestales, buscando una textura más amplia y luminosa. Frente a otras canciones más atravesadas por referencias culturales dentro de la letra, aquí los guiños aparecen sobre todo en lo sonoro, con ecos de artistas como Peter Gabriel, Tom Petty, The 1975 o Coldplay.
El videoclip, dirigido por Vanilla Bloom, traslada el mensaje de la canción a una pieza sobria y simbólica. Rodado en blanco y negro en la azotea y los salones del hotel Avenida de Zaragoza, mantiene la continuidad visual de esta edición deluxe y juega con los paralelismos entre las nuevas versiones y sus vídeos originales.
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