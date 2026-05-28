El bicentenario de Goya convertirá la Lonja en una exposición inmersiva con sus obras del Prado

En el lugar donde se inició "la trayectoria que cambiará a mejor la historia del arte", en el mayor conjunto en metros cuadrados de pintura mural de Goya en todo el mundo, la Cartuja de Aula Dei, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se han dado la mano y han presentado oficialmente el bicentenario del fallecimiento del pintor que, hasta el 2028 (año de la efeméride), llenará de actividades artísticas fundamentalmente Zaragoza y Madrid bajo los designios de una Comisión Nacional. Entre ellas, una exposición inmersiva en la Lonja, 'El Prado de Goya', en 2028; y otra gran muestra en el Museo Goya en colaboración con la Real Academia de San Fernando.

La palabra que ha sobrevolado el acto celebrado en la Cartuja de Aula Dei ha sido la de consenso ya que, en la situación actual política y mundial, parece casi una utopía conseguirlo, pero tanto Azcón como Urtasun han armado su discurso en torno a esa idea. Así, Urtasun, que hizo referencia a la celebración del primer centenario "donde ya se explica la intención de los consensos" ha destacado que Goya "provoca una unaminidad cada vez más inusual. Es la prueba de que la cultura, el arte, es el verdadero pegamento social entre el pueblo y que demuestra que el entendimiento es posible".

"Solo es posible desde la colaboración"

Jorge Azcón, que ha cerrado el acto, ha recogido el guante y ha resaltado que este bicentenario "es un proyecto de Estado que solo es posible desde la colaboración", para a continuación ir más allá: "Las instituciones debemos ser capaces de sumar esfuerzos en lo que nos une, y pocas figuras nos interpelan tanto en ese camino como Goya".

El acto de presentación del bicentenario ha servido también para que se conocieran los nombres de los comisarios designados para los actos del bicentenario por el Ministerio de Cultura. Son Concha Lomba, directora del IPH (Instituto de Investigación en Patrimonio y Humanidades) de la Universidad de Zaragoza; Eva Alquézar, directora del Museo de Zaragoza; Alfonso Palacios, director adjunto del Museo del Prado; y Rocío Gracia, doctora en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid.

En el turno de palabra de Eva Alquézar ha desgranado los actos ya previstos para la celebración en Zaragoza (habrá más) entre los que la principal novedad será una exposición inmersiva en la Lonja titulada 'El Prado de Goya', que se podrá ver en 2028 y que se unirá a la que se hará en el mismo espacio un año antes en colaboración también con el Prado. Además, el Museo Goya también realizará una gran muestra en colaboración con la Real Academia de San Fernando.

Esas han sido las principales novedades que ha desvelado Alquézar, junto a varias exposiciones en el IAACC Pablo Serrano y la Casa de los Morlanes, que se unen a la que ya se puede visitar en la Aljafería y a lo que ofrecerá el futuro Centro Goya de los Antiguos Juzgados a partir de 2027 cuando acaben las obras.

El mayor conjunto de obras del pintor

Además, el Museo de Prado, que custodia el mayor conjunto de obras del pintor, desplegará una amplia programación para celebrar a Goya, en las que abordará su figura ahondando en los aspectos de su producción menos estudiados, así como en la contemporaneidad y vigencia de su legado. Entre las exposiciones en las que ya ha comenzado a trabajar destaca ‘Goya y la religión’, que presentará un acercamiento novedoso y ambicioso a la obra de Goya respecto del momento histórico de profunda transformación de la religión en Europa y España como el que le tocó vivir al pintor.

Junto a esto, la intención es que obras de Goya viajen a todas las ciudades de España para que puedan contemplar la grandeza de su trabajo en todo el territorio, según ha avanzado el propio Alfonso Palacios.

Por su parte, la Galería de Colecciones Reales abordará en una gran exposición cómo fue la llegada de Francisco de Goya a la Corte y sus primeros años de trabajo en contacto con los palacios reales y sus colecciones. Con ella, y atendiendo principalmente a los tapices confeccionados a través de los cartones diseñados por el pintor, explorará cómo las colecciones reales influyeron en la formación del estilo y posterior carrera de Goya.

Saldar la deuda con el pintor

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha subrayado que "el bicentenario nos ofrece la oportunidad de saldar la deuda que tenemos con el genio, no para volver a recordar que fue un gran artista, sino para reivindicarlo como aragonés". Además, "este bicentenario es una oportunidad estratégica para Aragón", ha insistido.

Y es que el presidente ha resaltado la aragonesidad del pintor de Fuendetodos: "Goya es un aragonés arquetípico. Tiene una forma de entender el mundo en la que los aragoneses con reconocemos", ha señalado antes de citar a Ramón Acín: "Hay que recuperar la aragonesidad de Gota para poder situarnos en el lugar que nos corresponde en el mundo".

“El Año Goya en 2028 es ya un proyecto de Estado, un emblema de la cultura española en la más alta expresión de su universalidad y una oportunidad para repensar a Goya a la luz de este tiempo nuestro que es también, de una manera goyesca y sorprendente, su propio tiempo”, ha concluido Ernest Urtasun.