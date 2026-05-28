Conciertos gratis para combatir las Noches de calor en hoteles de Zaragoza: toda la programación

Cultura contra las altas temperaturas para hacerlas más llevaderas. Esa es la apuesta que vuelve a la capital aragonesa. Del 3 al 5 de junio, la música en directo volverá a ser la protagonista de la VIII edición del festival Noches de Calor, una iniciativa impulsada por Horeca Hoteles Zaragoza y provincia que une cultura, turismo y gastronomía en un formato cercano y exclusivo. Los conciertos son gratuitos, pero para asistir es necesario reservar previamente a través de la web Zaragoza Hoteles.

En esta ocasión, la cita recorrerá Zaragoza, Pedrola, Utebo y Sos del Rey Católico. Así, varios establecimientos alojativos acogerán seis actuaciones en directo protagonizadas por artistas y bandas aragonesas de distintos estilos, desde el indie y el rock alternativo hasta las versiones acústicas, los sonidos de raíz y las propuestas de autor.

La programación completa

El festival arrancará el miércoles 3 de junio a las 20.00 horas con las actuaciones de Mairot en el Hotel Diagonal Plaza de Zaragoza y Diego Meléndez en el Hotel Castillo Bonavía de Pedrola.

Mairot representa una de las jóvenes promesas de la escena musical local gracias a una propuesta íntima, cercana y muy personal, con canciones cuidadas que combinan sensibilidad y autenticidad. Por su parte, Diego Meléndez ofrecerá un repertorio elegante y emocional que recorrerá boleros, chacareras, tangos y composiciones propias para evolucionar hacia ritmos más intensos y enérgicos.

La programación continuará el jueves 4 de junio con Amán de tu en el Hotel Silken Reino de Aragón y Leo Dexter Band en el Hotel Las Ventas de Utebo, ambos conciertos también a las 20.00 horas.

Amán de tu es un dúo que revisita algunas de las canciones indie más reconocibles con un estilo propio y personal, combinando además temas originales que buscan despertar emociones y sensaciones en el público. La Leo Dexter Band, formación zaragozana con catorce años de trayectoria, destaca por un potente sonido donde las guitarras conviven con una cuidada sección de vientos formada por saxo, trompeta y trombón. Actualmente se encuentran ultimando la grabación de su cuarto disco de estudio, 'Días de Revolución'.

Clausura del festival

El cierre del festival, también desde las 20.00 horas, tendrá lugar el viernes 5 de junio con los conciertos de Nowhere Beat – John & Paul Sessions en el Hotel Palafox de Zaragoza e In Materia en el Hostal Las Coronas de Sos del Rey Católico.

Nowhere Beat – John & Paul Sessions ofrecerá un homenaje muy especial al universo sonoro de The Beatles, reinterpretando sus canciones con fidelidad al sonido original, pero aportando una personalidad propia que convierte cada actuación en una experiencia única. Por su parte, InMateria, consolidada banda zaragozana de rock alternativo, presentará una propuesta intensa y emocional basada en la fusión de guitarras potentes, electrónica y sintetizadores, señas de identidad de su característico estilo.

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Para el presidente de Horeca Hoteles Zaragoza y provincia, Antonio Presencio, “con esta nueva edición, Noches de Calor continúa consolidándose como una apuesta cultural de referencia que reivindica la música en directo y convierte a los establecimientos alojativos en espacios de encuentro, ocio y experiencias culturales”.