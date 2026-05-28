La canción del grupo aragonés que ya suma más de siete millones de escuchas: "Nadie sabe que es nuestra"

Hace algo más de dos décadas que este grupo aragonés publicó su primera maqueta (el aniversario de cumplió en 2025) y sigue en activo con vigencia absoluta en el rock en unos tiempos menos favorables para este estilo. De hecho, en este 2026 han actuado por primera vez en el festival de referencia del género en España, el Viña Rock de Villarrobledo.

La banda, con uno de los directos más potentes de la escena aragonesa en la que perviven dos de sus miembros originales (Ismael Castañosa y Daniel San Emeterio), publicó en 2009 su disco 'Humo' (el segundo de estudio que grabaron), en el que incluyó una colaboración con Kutxi Romero, el alma mater de Marea. Esta canción, 'Quisiera', pronto se convirtió en un himno para sus seguidores y, de hecho, sigue siendo a día de hoy la más popular del grupo.

'Quisiera' acaba de superar los siete millones de escucha en Spotify lo que le ha valido a la banda para hacer una publicación en sus redes sociales con un toque cómico, un vídeo en el que aparecen los cuatro miembros actuales del grupo y se lee "reaccionando a tener un tema con 7M y que nadie sepa que es nuestro".

Quinto disco publicado

Tras cumplir 20 años de trayectoria, El vicio del duende se propuso intensificar su actividad y en noviembre del año pasado publicó su quinto elepé de estudio, que lleva por título ‘Todavía arde’, producido por Xavier Moreno (La fuga) y masterizado por Javier Roldón (Vacuum Mastering). De esta forma, tras la edición de su disco recopilatorio este mismo 2025, pasaba página de la nostalgia y mira al frente con paso firme.

El disco consta de nueve temas impregnados por el sonido que ha llevado a la banda aragonesa a convertirse en una referencia del rock urbano, con temas como el amor, el desamor, el paso del tiempo, lo sectario de la industria musical, ilusiones, desilusiones, despedidas… e incluso un hueco para mascotas o unas figuras muy en auge en estos últimos años, los influencers.