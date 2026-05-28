Naiara desvela cuánto dinero cobraba en la orquesta Nueva Alaska antes de ganar Operación Triunfo: "Es una de las mejores de España"

Naiara Moreno, la aragonesa que ganó Operación Triunfo en 2023, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera desde que salió de la Academia. Después de meses de expectación, retrasos, cambios de rumbo e incluso dudas sobre cuál sería la identidad artística fuera del formato televisivo, la cantante de Zaragoza ha presentado 'La Española' , un proyecto con el que reivindica sus raíces, la copla, el folclore y las grandes voces femeninas llevadas a un sonido actual.

Para dar a conocer el siguiente paso en su carrera artística después de haber ganado Operación Triunfo, Naiara Moreno está haciendo su propia gira por los medios de comunicación. La cantante zaragozana no ha tardado en hacerse viral en redes sociales al desvelar en Kapra Diner algunos detalles de su pasado antes de saltar a la fama por su gran trayectoria en la Academia más famosa de la televisión.

Naiara ha vuelto a mostrar su faceta más rebelde junto a Andoni Valgardi explicando cómo era su trabajo antes de ser famosa y también uno de sus incidentes con el coche, su gran pasión más allá de la música. De sobras es conocido que la artista de Zaragoza era la vocalista de la famosísima orquesta Nueva Alaska, una de las mejores de toda España, antes de entrar en la Academia de Operación Triunfo.

Naiara acaba de publicar su primer disco 'La Española' / BENDITA TRINIDAD

El presentador quiso conocer cómo se ganaba la vida Naiara como estrella de la orquesta Nueva Alaska. "Yo ganaba muy bien, pero también depende de la orquesta. En mi caso, estaba en una de las mejores orquestas, pero antes estaba en alguna más pequeña y no cobraba eso. Cuando yo empecé en el mundo de las orquestas, mi sueño era estar en la que terminé antes de Operación Triunfo. No sé el resto cuánto cobraba, yo entre 25.000 y 35.000 euros al año", ha confesado la artista que solo trabajaba la mitad del año como vocalista de este grupo de artistas.

La zaragozana también quiso compartir su experiencia trabajando en una orquesta ya que tuvo algún que otro rifirrafe con el público. "La gente era muy cruel. Nos tiraron vasos, hielos. Es una falta de respeto, estamos trabajando y me das con un hielo en la cabeza igual me abres la frente. Avisábamos a la gente de que si seguían así, cerrábamos la cortina y nos íbamos".

Un accidente con Aitana

Naiara, con su carácter cercano y atrevido, también quiso contarle a todo el público y seguidores de Kapra Diner un incidente que tuvo hace pocos días con Aitana, otra artista que salió de la Academia de Operación Triunfo. La zaragozana, que admite conducir bastante rápido, acudía a una cita y se chocó con otro vehículo cuya conductora era la catalana.

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"Me choqué y la que conducía era Aitana. Me doy una hostia con el coche y era Aitana. Tenía el morro reventado y el mío también, pero no le llegó a saltar el airbag", confesó la aragonesa sobre un accidente de tráfico que por fortuna no fue a mayores.