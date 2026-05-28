El principal ciclo literario de la Diputación de Zaragoza traerá este año a Irene Vallejo, Sara Mesa o Pablo Rivero

La Diputación de Zaragoza ha puesto en marcha esta semana la decimotercera edición de su principal ciclo literario, 'Conversaciones entre autores y autoras'. El ciclo comenzó ayer en Cariñena y continúa este jueves en Gallur y Mallén con Lucía Solla. Además, hasta el 13 de noviembre también participarán otros ocho autores Juan Tallón, Vanesa Freixa, Pablo Rivero, Irene Vallejo, Violeta Gil, Sara Mesa, Mario Obrero y Rosario Villajos. Todos ellos conversarán con la actriz y poeta Lucía Camón.

Como es habitual, los coloquios se celebrarán en Zaragoza y en otros 25 municipios de la provincia: Cariñena, Gallur, Mallén, Ariza, Alpartir, San Mateo de Gállego, Leciñena, Artieda, Alborge, Gelsa, Pradilla de Ebro, María de Huerva, Quinto, Sobradiel, Uncastillo, Torres de Berrellén, Zuera, Fuentes de Ebro, La Puebla de Alfindén, Caspe, Bujaraloz, Ainzón, Belchite, Calatayud y Valtorres.

El ciclo se ha presentado este jueves en rueda de prensa de la mano del diputado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre, y de los protagonistas de los tres primeros encuentros. Solla y Camón conversaron ayer en el Cine Teatro Olimpia de Cariñena y estarán este jueves por la tarde en Gallur (a las 18.00 en el Salón de Actos de la Casa de Cultura) y en Mallén (a las 20.00 en la Biblioteca Municipal).

“El ciclo, ya consolidado después de 12 ediciones, profundiza en el diálogo en las bibliotecas de los lectores con los escritores. Leer en comunidad nos hace mejores personas. Uno de los principales objetivos de este ciclo es ayudar a que los clubes de lectura se activen y dinamicen. En este ocasión hemos querido hacer un especial esfuerzo para apostar por la mirada feminista.”, ha resaltado el diputado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ.

“En esta ocasión se apuesta por ampliar de nuevo el número de municipios participantes, y por una selección de autores reconocidos y premiados a nivel estatal e internacional, que todavía no son demasiado conocidos en las bibliotecas seleccionadas, para que puedan incorporarse a las actividades de los clubes de lectura que acogen el ciclo”, ha añadido Latorre.

La programación prevista

Por su parte, Camón ha destacado el gran trabajo que hacen las bibliotecas en el mundo rural y ha asegurado que "es nuestra responsabilidad ayudar a darles difusión". "En los pueblos hay vida y hay que alimentarla con cultura", ha apuntado Solla.

Tras la visita este jueves de Lucía Solla a Gallur y Mallén, Juan Tallón estará en Ariza y Alpartir (1 de junio) y San Mateo de Gállego (2 de junio). Vanesa Freixa irá a Leciñena y Zaragoza (8 de junio) y Artieda (9 de junio). Pablo Rivero estará en Alborge y Gelsa (22 de junio) y Pradilla de Ebro (23 de junio). Irene Vallejo estará en María de Huerva (1 de julio), Quinto (17 de septiembre) y Sobradiel (23 de septiembre). Violeta Gil visitará Uncastillo (2 de septiembre), Torres de Berrellén y Zaragoza (3 de septiembre).

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Sara Mesa acudirá a Zuera (21 de septiembre), Fuentes de Ebro y La Puebla de Alfindén (22 de septiembre). Mario Obrero irá a Caspe y Bujaraloz (1 de octubre) y Ainzón (2 de octubre). Cerrará el ciclo Rosario Villajos en Belchite (12 de noviembre), Calatayud y Valtorres (13 de noviembre).