Silvana Estrada, Cristian de Moret y Bewis de la Rosa inauguran Música al Raso este fin de semana en San Bruno

La plaza de San Bruno será desde este viernes el primer escenario de Música al Raso 2026. El ciclo, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza con el patrocinio de Ambar e Ibercaja, inicia su sexta edición con tres jornadas de conciertos gratuitos, del 29 al 31 de mayo, que servirán como arranque de una programación ya consolidada dentro de la agenda cultural de la ciudad.

Esta primera cita reunirá en el escenario Ibercaja de la plaza San Bruo propuestas internacionales como Silvana Estrada; figuras nacionales como Cristian de Moret y Bewis de la Rosa y artistas locales como Ixeya, Aarón Jiménez 'El Cherry' Trío y L' Asia & Conscious Vibes Band. Música al Raso volverá a reivindicar el espacio público como lugar de encuentro en torno a la música en directo. Además, el ciclo continuará del 11 al 13 de junio en el escenario Ambar de Jardín de Invierno con propuestas como Ralphie Choo, María Arnal, Nortec: Bostich & Fussible (full band), Shego o Camellos.

Este jueves se inicia la programación con un concierto en Harinera ZGZ, el grupo zaragozano 50007 Fishing Club. Amantes de Más Birras, son conocidos por una musicalidad variada pero siempre anclada en el pop e himnos sobre la vida en Zaragoza.

La programación arrancará el 29 de mayo en el escenario Ibercaja en la plaza San Bruno, orientado al encuentro entre raíces, mestizaje y territorio. Lo hará con la actuación de la compositora mexicana Silvana Estrada, una de las voces más destacadas del talento latino actual, cuya propuesta fusiona pop y música de raíz con un marcado discurso feminista. Silvana Estrada ha colaborado con músicos como Natalia Lafourcade, El Kanka, Guitarricadelafuente, Mon Laferte, David Aguilar y Ulises Hadjis, del colectivo Núcleo Distante. En 2022 ganó el Latin Grammy en la categoría Mejor Artista Nuevo.

La jornada se completará con la promoción del talento aragonés con el proyecto acústico rural de indie y folk gestado en Santa Engracia (Zaragoza), Ixeya. El dúo está compuesto por Eli López y Myriam Carbonell y apuesta por una música que conecta con la naturaleza, las emociones, los feminismos y la vida rural, con canciones que combinan el castellano y el aragonés. Este concierto será en un formato cuarteto especial, en el que Eli y Myriam estarán acompañadas de Ester Vallejo y Diego Arahuetes sobre el escenario.

El 30 de mayo será el turno del cantaor y productor Cristian de Moret, referente del flamenco contemporáneo, que propone una revisión del folclore desde un lenguaje moderno, contribuyendo a mantener viva la tradición musical española. Su música explora nuevas vías para la expresión del flamenco, combinando tradición y experimentación sonora.

Le precederá Aarón Jiménez 'El Cherry' Trío, grupo zaragozano liderado por Aarón Jiménez que presentará un espectáculo que recoge la esencia del flamenco tradicional desde una mirada contemporánea y abierta a la libertad interpretativa. 'El Cherry', guitarrista zaragozano con una sólida trayectoria y reconocimientos nacionales e internacionales, comparte escenario con Dani Giménez 'Nano', cantaor de gran expresividad, y el percusionista madrileño Alfonso Bautista.

En junio al Parque Grande

El 31 de mayo, la programación se cerrará en este espacio con Bewis de la Rosa, artista multidisciplinar madrileña y referente del rap rural introduce una mirada reivindicativa sobre el mundo rural desde el hip-hop, el latin y el folclore. En 2023 ganó el Premio Alcalá Suena junto con Gizzard y ha sido reconocida con el premio Sziget Festival de Budapest que le llevó a actuar en el festival del mismo nombre, el más relevante de Hungría.

Una tarde con mujeres protagonistas, donde abrirá la velada la artista L' Asia & Conscious Vibes Band. L' Asia, valenciana con raíces familiares en Zaragoza, ha desarrollado su proyecto musical desde Aragón, donde reside desde 2016. Actualmente asentada en la Jacetania, su propuesta fusiona bases de reggae, dancehall y ragga con una voz personal y letras de carácter íntimo, reflejo de su conexión con el territorio. En esta ocasión le acompaña la banda, presentando este nuevo formato en el escenario de Música al Raso.

Música al Raso cerrará su sexta edición en el Escenario Ambar, ubicado en el Jardín de Invierno de Zaragoza, los días 11, 12 y 13 de junio, con una programación que explora algunos de los sonidos más innovadores y transformadores de la música contemporánea. Este segundo territorio sonoro del festival concentra la dimensión más vanguardista del ciclo, con propuestas vinculadas a la electrónica, la experimentación, la tecnología y los nuevos lenguajes escénicos. En eta edición, el ciclo reunirá en la clausura géneros que van desde el indie rock y la nueva escena urbana hasta la electrónica experimental y la hibridación entre inteligencia artificial y música en vivo. Artistas como Ralphie Choo, Maria Arnal o Nortec: Bostich & Fussible comparten cartel con nombres clave del indie nacional como Shego y Camellos y con el talento emergente aragonés de Lu Demie, en una edición marcada por la mezcla de tradición y futuro, el compromiso social y la búsqueda de nuevos lenguajes sonoros.