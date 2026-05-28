El Slap! regresa al camping de Zaragoza tras dos años de ausencia: el festival que vuelve porque su gente así lo ha querido

Nació en 2010 con un claro objetivo: celebrar en Zaragoza una cita de referencia para la música negra. Poco a poco fue consolidando su propuesta hasta convertirse en un referente del género en España. Su sello se consolidó, pero ni eso garantizó su supervivencia. De hecho, el año pasado no pudo celebrarse y la edición de 2024 fue mucho más modesta. 16 años después de su nacimiento, el Slap! Festival vuelve con fuerzas renovadas. Y lo hace además en el Camping Municipal de Zaragoza, su hábitat natural y un espacio profundamente ligado a su historia, su identidad y la memoria colectiva de su público.

«Reconozco que he pensado varias veces en tirar la toalla definitivamente porque no es nada fácil sacarlo adelante. Y más sin el apoyo de las administraciones públicas. Pero le tenemos un cariño especial a este festival. Al fin y al cabo, fue el inicio de nuestro camino como promotora», ha indicado a este diario el director de la cita y responsable de Desafinado Producciones, Víctor Domínguez, en el acto de presentación del cartel.

A lo largo de estos 16 años, el Slap! ha construido una personalidad propia y muy reconocible, vinculada a la música negra y a todas las escenas y culturas que nacen o dialogan con ella: funk, soul, rhythm & blues, afrobeat, hip hop, reggae, electrónica, mestizaje... Todos estos géneros sonarán el 19 y el 20 de junio en el Camping de Zaragoza en un festival que no busca seguir el mismo patrón que el resto. El Slap! lleva años alejeado de los grandes nombres, apostando por la experimentación y descubriendo nuevos artistas a sus asistentes.

Una pasada edición del Slap!, celebrada en el camping de Zaragoza. / s.e.

En esta decimosexta edición lo volverá a hacer, como se ha confirmado en la presentación celebrada este jueves en el camping. A los nombres ya anunciados de RdeRumba, Lady Funk y DJ Pendejo, se suman otros llegados de España y el extranjero. Actuará por ejemplo la banda barcelonesa Hip Horns Brass Collective, que fusiona el jazz de Nueva Orleans, el hip-hop y el groove con una gran puesta en escena; el artista cubano Afrosideral con una propuesta llena de experimentación y electrónica; o el belga Juli Giuliani, que llenará de hip hop el camping municipal.

En esta edición volverá a sonar el reggae de los zaragozanos Irregular Roots y por primera vez se podrá escuchar al ghanés Big Ddy, que hará bailar a todos los asistentes con sus ritmos africanos.

Ya en el ámbito de los djs, actuarán Fonki Cheff, que tras más de 25 años de carrera ha conquistado pistas de baile en Japón y EEUU, Cuático, Funkforward, Luso y Gordo del Funk.

Actividades paralelas

Pero como ya es tradición, no solo de música vivirá el festival. La cita ha organizado para los dos días campeonatos de breakdance y baloncesto, baile en la piscina, talleres de música y de arte mural y grafiti. «También habrá un espacio dedicado a los más pequeños. Es el año que más actividades familiares hemos organizado», ha destacado Domínguez, que ha apuntado no obstante que este regreso al camping es «un regreso humilde». «Vamos a hacerlo poco a poco y convencidos de que en los próximos años el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón nos volverán a apoyar. Nuestra mano sigue tendida, pero la suya tiene que acercarse más rápido y con más energía», ha señalado el director del festival.

De hecho, si esta decimosexta edición es una realidad ha sido también porque detrás del festival había una comunidad dispuesta a empujarlo. Con esa idea, la organización lanzó un ‘crowdfunding’ que ya ha logrado recaudar unos 6.600 euros (la campaña sigue abierta en la web del festival). «Queríamos ver si en la ciudad había realmente ganas de que el Slap! volviera, ese apoyo es clave para nosotros», ha indicado Domínguez, que ha dejado claro que sin la ayuda de Océano Atlántico (actual gestora del camping) el festival no se hubiera podido celebrar.

El Slap!, que cuenta con la colaboración de Ambar, Fundación Caja Rural, Coca-Cola, Full Energy y Tuco, echó a andar allá por 2010 en el Anfiteatro de la Expo. El segundo año ya desembarcó en el camping y desde entonces ha seguido tejiendo una comunidad muy fiel en torno al festival.