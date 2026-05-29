El barrio de Zaragoza que cuenta con el conjunto mural más grande de Goya del mundo: cómo visitarlo y las claves

Con el bicentenario del fallecimiento de Goya, cuya fecha se cumple en 2028, Aragón se ha propuesto reivindicar la aragonesidad del pintor y reivindicar que si Goya llegó a ser lo que es fue precisamente por su carácter y su origen aragonés. Y buena prueba de la capacidad del artista ya en su época joven se puede contemplar en un barrio de Zaragoza.

La Cartuja de Aula Dei, ubicada en Peñaflor, antaño perteneciente a la orden de los cartujos, que en 2011 pasó a disposición de la comunidad religiosa Chemin Neuf, posee una de las obras más monumentales jamás realizadas por Francisco de Goya, de hecho, por superficie en metros cuadrados es la mayor obra mural del aragonés en el mundo. Un trabajo minucioso realizado en su etapa joven ya que fueron realizadas desde 1774 recién regresado de su viaje de formación por Italia. Por aquel entonces, Goya todavía buscaba su voz propia.

Escenas de la vida de la Virgen

El pintor nacido en Fuendetodos recibió el encargo de decorar la iglesia de la cartuja con una serie de escenas dedicadas a la vida de la Virgen. El resultado fue extraordinario: once grandes composiciones murales que recorren prácticamente toda la nave del templo y convierten el espacio en una narración visual continua. Las escenas, de más de tres metros de altura y varios metros de longitud, envuelven al visitante de una manera casi cinematográfica. No se contemplan como cuadros aislados; se recorren.

Ahí ya se ven rasgos que le harían ser el pintor que luego fue, el dinamismo de las figuras, la naturalidad de los gestos, la humanidad de los personajes y una forma muy moderna de construir la emoción. En algunos rostros ya se percibe la intensidad psicológica que décadas más tarde explotará en sus obras más célebres.

Desafortunadamente, las pinturas sufrieron graves daños en el siglo XIX por la desamortización y el posterior abandono del monasterio. De hecho, cuatro de las escenas ya no son de Goya ya que fueron rehechas posteriormente por otros artistas, por lo que actualmente sobreviven siete de los originales de Goya.

Cómo visitar la Cartuja de Aula Dei

Actualmente, la Cartuja de Aula Dei se puede visitar los sábados a las 10.00 y a las 11.30 horas con recorridos guiados. Las entradas se pueden adquirir en el propio monasterio 20 minutos antes de cada visita o a través de la web Civitatis. El precio es de 8 euros aunque hay entradas reducidas (6 euros) para grupos, jubilados, parados, estudiantes y niños a partir de 7 años. Además, hay posibilidad de reservar visitas (en visitas.cartuja@gmail.com) para grupos de más de 20 personas de lunes a viernes excepto los martes.

Las visitas están divididas en tres partes: una introducción histórica con guía, una presentación audiomusical de las pinturas de Goya y una visita libre de las dependencias (claustrillo, jardines, eremitorio, capillas...).

Los sábados 27 de junio, 11 de julio, 15 de agosto y 22 de agosto no habrá visitas a las pinturas de Goya. A la Cartuja de Aula Dei se puede llegar en coche (está en la carretera entre Montañana y Peñaflor) o en autobús urbano, la línea 28 tiene una parada en la puerta.