El espíritu poético de Silvana Estrada brilla al raso de Zaragoza
La cantautora mexicana despliega su belleza musical en la primera noche del festival
Sara Alonso
La belleza poética de la música de la cantautora mexicana Silvana Estrada ha brillado en la primera gran noche del festival Música al raso que ha celebrado su primer concierto de esta edición en la plaza San Bruno de Zaragoza.
Estrada ha demostrado sobre el escenario porque es actualmente una de las voces más cautivadoras de la música latina contemporánea con su fusión del indie-folk y el jazz sin dejar de lado sus influencias tradicionales.
Música aragonesa para abrir
La noche la ha abierto el dúo Ixeya, que han desplegado ante el público el buen hacer musical que le ha llevado a contar con un público fiel cada vez más numeroso. Este viernes, además, han estado acompañadas por Ester Vallejo a la percusión como invitada especial.
El público ha combatido el intenso calor al ritmo musical que marcaron las melodías de esta nueva edición de Música al raso que prosigue este sábado con Cristian de Moret y Aarón Jiménez 'El Cherry' Trío y cerrará su primer fin de semana el domingo con Bewis de la Rosa y L’Asia en horario matinal.
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