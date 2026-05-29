El Parque Grande se convierte en una gran librería con 500 autores en la Feria del libro de Zaragoza

Más de 500 autores participarán en la Feria del libro de Zaragoza que este sábado inaugura Begoña Oro con el pregón (12.30 horas) en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta el próximo 7 de julio, las 77 casetas serán una gran librería por las que los lectorespodrán encontrarse con los autores y conseguir uno de sus libros dedicados.

Presentaciones de libros, cuentacuentos y talleres, firmas y encuentros con autores… cerca de medio centenar de actividades se han programado en la feria, especialmente en la carpa del paseo de San Sebastián, de 50 metros cuadrados, que vuelve a consolidarse como punto de encuentro para todo tipo de actividades culturales. A lo largo de toda la semana, la Feria dellLibro volverá a desplegar una programación amplia, participativa y pensada para todos los públicos, con propuestas familiares, infantiles, juveniles y adultas. La agenda incluirá talleres de ilustración, escritura creativa, lettering, pintura, caligrafía y creación de personajes, junto a clubes de lectura, recitales, cuentacuentos, conversaciones con autores, paseos literarios por el parque y actividades vinculadas al cómic, la poesía, la oralidad y la creación contemporánea. Una programación que refuerza el carácter abierto de la feria y su voluntad de acercar el libro, la lectura y la cultura a la ciudadanía desde formatos diversos y accesibles.

Horarios y firmas

El horario de apertura será de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.30 horas durante los fines de semana, y de 18 a 21.30 horas todos los días de feria, aunque el último día, el 7 de junio, el cierre será a las 20.00 horas.

Toda la programación cultural y actos de firma con autores ya puede consultarse en la página web de la feria donde hay registradas cientos de firmas desde el 30 de mayo hasta el 7 de junio.