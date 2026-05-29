Los Delinqüentes despliegan su primavera trompetera en Zaragoza

Habría que haber llevado un medidor de decibelios, pero o mucho me equivoco o la mayor ovación de la noche en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza ha sido para un ausente. Cuando nada más aparecer en escena Los Delinqüentes han aparecido en la pantalla imágenes del malogrado Er Migue, la algarabía ya era total, sin desmerecer la cálida bienvenida que le ha dado el público zaragozano, como no podía ser de otra manera, a El Canijo de Jerez y a El Ratón que han salido acompañados de una potente banda de siete músicos.

260529EPA_Jaime Gali (238174569).jpg / Jaime Galindo

'Esos bichos que nacen de los claveles', como durante toda la gira, ha sido la canción elegida para comenzar la gran fiesta que se ha vivido este viernes en una noche para la que las entradas habían volado desde hacía ya meses. Y es que Los Delinqüentes, que andan celebrando los 25 años de aquel exitosísimo 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores', han vuelto a poner de moda el sonido, valga la redundancia, garrapatero que, casi sin sentirlo, ha marcado a toda una generación que fue la que ha abarrotado el recinto.

Un bonito homenaje

De hecho, la primera parte del concierto ha sido el disco tal cual, reproduciendo, y en el mismo orden con el que se publicó, los 15 temas que lo conformaron. Entre ellos, 'Duende garrapatero', 'La calle de los morenos', 'A la luz del Lorenzo', 'El aire de la calle' y 'Nube de pegatina'. Pólvora musical auténtica.

Una bonita forma de rendir homenaje a Er Migue (cuyas voces se han oído en sincronía con sus dos compañeros) de cuya muerte se cumplen más de dos décadas y es bonito ver como su recuerdo ha hecho que se haya vuelto a juntar su banda 15 años después. Tampoco se olvidaron de Robe con la interpretación de 'La vereda de la puerta de atrás' ni de Albertucho que cantó una canción con ellos.

Y aunque no ha habido muchas sorpresas en el 'set list', casi era lo de menos, el público ha acudido a la llamada 'delinqüente' con ganas de pasárselo bien quizá rememorando épocas pasadas. Sin duda, objetivo cumplido. Porque no, no han faltado canciones como 'El verde rebelde vuelve', 'La primavera trompetera', 'No llevamos ná'...

Más de dos horas de música

Tampoco han faltado durante las más de dos horas en las que se ha prolongado el concierto, los continuos bailes y saltos de un público que de un golpe ha regresado a hace 25 años cuando el flamenco rock de Los Delinqüentes llegó como aire fresco a un mercado musical que empezaba a anclarse en una fórmula más melódica que comenzaba a desgastarse.

Ha llovido mucho desde entonces, por eso, tiene mucho más mérito que El Canijo de Jerez y El Ratón hayan decidido regresar con una propuesta casi intacta (algo adaptada a los tiempos, obviamente) y estén triunfando llenado recinto tras recinto... y con el nombre de Er Migue como bandera. Este viernes, en Zaragoza, aunque hacía un día más veraniego que otra cosa, la primavera trompetera lo ha inundado todo. ¿Hasta cuándo? Solo Los Delinqüentes tienen la respuesta.