Muere el filólogo aragonés y exdirector de la RAE, José Manuel Blecua Perdices: adiós a una manera de entender la lengua

El filólogo aragonés José Manuel Blecua Perdices (Zaragoza, 1939), que fue director de la Real Academia de la Lengua Española entre 2011 y 2014, ha fallecido a los 86 años de edad. Era miembro de la institución desde 2006 cuando ingresó en el sillón h y, posteriormente, fue secretario de la RAE desde donde dio el salto a la dirección. En el año 2011 recibió el premio Aragonés de honor de los galardones que entrega este diario.

La pérdida de Blecua es trascendente ya que ha marcado el paso de muchas generaciones de filólogos y académicos, no solo en Aragón, por su forma de afrontar y tratar la lengua. Y es que dedicó su vida a estudiar el idioma con una mezcla poco común de rigor, sensibilidad y discreción.

Entendía la lengua no como un campo de batalla ideológico ni como un escaparate, sino como una herencia cultural que había que cuidar y explicar. Durante décadas enseñó a generaciones de estudiantes y participó en algunas de las obras más importantes de la Academia, siempre desde una actitud serena y alejada del protagonismo.

Figura clave en el estudio del español

Estaba especializado en historia de la lengua, gramática y crítica textual, y ha sido una figura importante en el estudio y difusión del español. También dirigió proyectos relacionados con el diccionario y la gramática de la RAE. Además, pertenece a una familia muy ligada a la filología:su padre fue José Manuel Blecua Teijeiro y su hermano Alberto Blecua, otro gran especialista en literatura del Siglo de Oro.

Fue elegido académico de número el 19 de junio de 2003 para ocupar la silla h y tomó posesión el 25 de junio de 2006 con el discurso titulado 'Principios del Diccionario de Autoridades'. Gran experto en Fonética y Fonología y coordinador del volumen de la nueva Gramática académica dedicado a estas disciplinas, continuó en su elección con la serie de directores aragoneses de la RAE después de que lo hubieran sido ya Pedro Laín Entralgo, Manuel Alvar y Fernando Lázaro Carreter. Blecua fue también director académico del Instituto Cervantes y comisario del IV Centenario de la publicación del 'Quijote'. Y es que Blecua Perdices participó en ediciones y estudios cervantinos y defendía mucho la lectura filológica rigurosa de clásicos como el 'Quijote'.

Con la muerte de José Manuel Blecua se va una manera de entender la cultura basada en el estudio paciente, la precisión y la modestia intelectual. Una figura imprescindible para quienes creen que las palabras también merecen cuidado.

José Manuel Blecua también fue profesor en Ohio State University (1971), en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México (1986-1987), en los cursos de verano para extranjeros de la Universidad de Zaragoza en Jaca y colaborador docente, desde 1976, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Asimismo, fue miembro de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona y correspondiente de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz.

Gran número de reconocimientos

Blecua fue también director académico del Instituto Cervantes (1994-1995). Coautor del primer libro de estilo del periódico barcelonés 'La Vanguardia' (1986), participó en programas de divulgación lingüística, como 'Hablando claro' (TVE 1987-1992).

Distinguido con numerosos galardones, José Manuel Blecua recibió por ejemplo la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (2015), el Premio Aragón de Investigación (2005) por su labor en los campos de la gramática y la lexicografía, la distinción Jaume Vicens Vives al mérito docente otorgada por el Gobierno de la Generalitat (2005) y el Premio Atlántida (2011). También fue distinguido con el doctorado 'honoris causa' por la Universidad Carlos III de Madrid y presidente del jurado del primer premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Además, fue galardonado con la Creu de Sant Jordi y con la Medalla de la Universidad de Zaragoza.

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En 2015 recibió el Premio EFE Cultura, que otorgaba por primera vez la agencia. Blecua, además de tener la Medalla de Oro de Zaragoza, tiene el Premio de las letras aragonesas, concedido em 2012.