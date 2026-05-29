Un pueblo de Zaragoza recuerda con un festival cuando fue atacado en época romana y sus habitantes tuvieron que huir

El Burgo de Ebro celebra este sábado el festival Vita Urbis, un encuentro cultural y participativo que gira en torno al legado histórico y cultural que el municipio tiene en el yacimiento arqueológico La Cabañeta. El principal objetivo de Vita Urbis es activar, desde el arte y la participación ciudadana, el conocimiento y la puesta en valor del antiguo asentamiento romano, uno de los enclaves arqueológicos más relevantes del valle del Ebro que, pese a su valor científico, permanece soterrado. Como explica Vicente Royo, alcalde de El Burgo de Ebro, “esta condición hacía necesario buscar la forma de traducir el conocimiento arqueológico para que toda la ciudadanía lo pueda conocer y sentir un vínculo con este patrimonio”.

El ayuntamiento de El Burgo de Ebro destinará este año 164.500 euros para la realización de una intervención arqueológica en el yacimiento romano de La Cabañeta. De esta forma se impulsarán los trabajos de conservación y excavación. Según los últimos estudios, la ciudad fue fundada en el siglo II a. C. con el fin de servir de campamento militar para una legión romana y sus tropas auxiliares de unos 6000 hombres, convirtiéndose después en ciudad.

La experiencia de Vita Urbis, que se celebra con la organización de Asalto Proyectos Culturales, va más allá de la jornada central ya que despliega, en los días previos, una programación que conecta a la población con el patrimonio. Este año, por ejemplo, se ha realizado un taller de cómic con Luis Orús en el CPI La Cabañeta y el grupo de costura del municipio está confeccionando unos estandartes. La Cabañeta es uno de los yacimientos más interesantes para conocer los inicios de la romanización en el segmento central del valle medio del Ebro.

Estas actividades, igual que el mural de gran formato que va a realizar el artista Miguel Peralta, están contextualizadas este año en uno de los episodios más significativos del yacimiento: el ataque a la ciudad y la huida repentina de sus habitantes. En este abandono abrupto del asentamiento se dejaron objetos cotidianos que han permitido reconstruir con gran precisión aspectos de la vida en la antigua ciudad.

Un gran encuentro ciudadano con el arte y el patrimonio

Este sábado se celebrará en la plaza de la Constitución la jornada central de Vita Urbis con actuaciones, mercado de artesanía y visitas guiadas. El mercado, que se celebrará a partir de las 11.00 horas, contará con la participación de una veintena de puestos de artesanía local y asociaciones (Albiruiz, Colonias felinas; Lorena Fernández; Los Caprichos Artesanos de Sam; Noemí Morales; Corium; Mariposas y Cerezas; Clausima; Amhara Cosmética Natural; Esperanza Galve; Gema 2dytantos; Artesana del alabastro; Luis Orús; Tinania; Cris Crochet; Cosicas con Encanto y Bergamota y Vainilla).

También a lo largo del día se realizarán visitas comentadas al mural y dos artistas, Yasmina Oliveros y Luis Grañena, pintarán en vivo sus obras relacionadas con el yacimiento. Además se podrá disfrutar de las actuaciones del grupo Aire (12 horas) y de Sal y Limón (20 horas) y de juegos tradicionales (18 horas).

Tres años de interpretación del patrimonio

Vita Urbis nació en el año 2024 y en esa primera edición, el artista Daniel Muñoz (SAN) convivió con la comunidad escolar e investigó en torno a una tabula lusoria —un antiguo tablero de juego romano hallado en el yacimiento que servía para entrenar la estrategia entre los soldados. Bajo esta idea, SAN dibujó la tabla con diferentes símbolos en un juego de mejoría y expresión artística.

En el año 2025, el artista italiano Matteo Capobianco dio forma a la antigua urbe a partir de los restos conocidos —termas, palestra, horrea, foro y foso defensivo- y dibujó un plano hipotético pero verosímil de la ciudad. Más que una reconstrucción exacta, este mural es una invitación a imaginar la ciudad perdida y a valorar el enorme potencial científico del yacimiento, con la esperanza de que algún día deba ser redibujado cuando sus secretos salgan por fin a la luz.