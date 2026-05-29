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Uno de los jardínes más emblemáticos del centro de Zaragoza acogerá conciertos gratuitos: la programación y cómo conseguir las invitaciones

El ciclo incluye cuatro actuaciones los miércoles del mes de junio a partir de las 19.00 horas

Los Hermanos Cubero abrirán el ciclo Tardes del Laín.

Los Hermanos Cubero abrirán el ciclo Tardes del Laín.

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza organiza una nueva edición de Tardes del Laín, el ciclo musical que durante todo el mes de junio convertirá el jardín del Centro Municipal de Convivencia para Mayores Laín Entralgo de Zaragoza en un espacio de encuentro, cultura y convivencia al aire libre. La concejal del Mayor, Paloma Espinosa, junto a la jefa del Servicio del Mayor, Lorena Calvo, ha presentado la programación que se celebrará todos los miércoles de junio a las 19.00 horas, con conciertos gratuitos en un entorno natural privilegiado junto a la ribera del Huerva. 

La iniciativa nació en 2022 con un doble objetivo: ampliar la oferta lúdica y cultural para las personas mayores una vez finalizado el curso de talleres de envejecimiento activo y poner en valor el jardín del centro como espacio social, cultural y climático especialmente agradable durante los meses de verano.

La edición de 2026 reunirá propuestas musicales variadas, frescas y accesibles, con artistas locales, nacionales e internacionales que combinan tradición y contemporaneidad. Todos los conciertos tendrán lugar en el jardín del Centro de Mayores Pedro Laín Entralgo y contarán además con servicio de bar-cafetería para las personas asistentes. Este año, además, el ciclo se abre por primera vez al público general con el objetivo de favorecer espacios culturales compartidos entre generaciones y fomentar la inclusión y la diversidad en las actividades municipales.

La programación y cómo recoger las invitaciones

El programa arrancará el miércoles 3 de junio con Los Hermanos Cubero, referentes del folk nacional que fusionan con naturalidad la tradición castellana y la música de raíz estadounidense, reinterpretando seguidillas, jotas y fandangos desde una mirada contemporánea.

El 10 de junio será el turno de la cantante, percusionista y compositora aragonesa Ester Vallejo, que presentará un repertorio basado en sonidos de raíz, armonías vocales y letras cargadas de sensibilidad y emoción.

La programación continuará el 17 de junio con Anís Guateque, una formación multitudinaria que mezcla cumbia y folclore español en una propuesta festiva e intergeneracional donde conviven copla, tonada y ritmos latinos como la salsa o el merengue.

El ciclo concluirá el 24 de junio con Los Leones del Bluegrass, grupo especializado en música folk norteamericana que acercará al público sonidos inspirados en los montes Apalaches y las grandes llanuras estadounidenses a través de banjos, mandolinas, violines y guitarras acústicas.

Las invitaciones son gratuitas y podrán recogerse presencialmente en la recepción del Centro de Mayores Laín Entralgo a partir del jueves previo a cada actuación. También estarán disponibles online a través de Eventbrite hasta completar aforo. Cada persona podrá obtener un máximo de tres entradas.

El idílico lugar

El jardín del Centro de Convivencia Pedro Laín Entralgo, con cerca de 5.000 metros cuadrados, es uno de los espacios más emblemáticos de la red municipal de mayores. Habitualmente acoge actividades como baile, gimnasia al aire libre, petanca, ping-pong o encuentros sociales, y destaca además por el cuidado constante que realizan las propias personas socias, encargadas de mantener y decorar el entorno con flores de temporada y zonas verdes.

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Ubicado en el paseo de la Mina, junto al río Huerva, el Centro Municipal de Convivencia Laín Entralgo cuenta con cerca de 7.000 personas socias y se ha consolidado como uno de los principales referentes del envejecimiento activo en Zaragoza.

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