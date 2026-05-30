La Feria del Libro de Zaragoza echa andar en el Parque Grande marcada por el fallecimiento de José Manuel Blecua

Con la ilusión de volver a celebrar la gran fiesta de la lectura, pero con el recuerdo y la herida aún abierta por el fallecimiento de José Manuel Blecua. Así ha echado a andar este sábado la Feria del Libro de Zaragoza, que, por quinto año consecutivo, vuelve a aterrizar en el Parque Grande José Antonio Labordeta. La muerte del exdirector de la RAE y Premio de las Letras Aragonesas ha sobrevolado toda la presentación, marcando incluso el tradicional pregón. La escritora zaragozana Begoña Oro, encargada de leerlo este año, ha recordado al filólogo aragonés y ha destacado su defensa constante de la lengua. Antes del acto de lectura, se ha guardado un minuto de silencio.

La muerte de Blecua, fallecido este pasado viernes en Madrid a los 86 años, también ha copado las conversaciones entre muchos de los libreros y editores. "Ha jugado un papel clave en el cuidado de la lengua y además guardaba una estrecha vinculación con esta feria, porque en 2012 fue su pregonero", ha recordado Daniel Viñuales, actual presidente de la Comisión Permanente del Libro de Zaragoza (Copeli), organizadora de la cita.

En este mismo sentido se ha manifestado Trinidad Ruiz Marcellán, de la editorial Olifante: "Es una gran pérdida para las letras aragonesas y una forma triste de arrancar, pero yo creo que a José Manuel le hubiera gustado que siguiéramos celebrando nuestro amor por los libros", ha subrayado la editora.

La Feria del Libro de Zaragoza ha abierto sus puertas a las 11.00 horas. / Laura Trives

La ausencia de Blecua seguirá planeandoa lo largo de los nueve días de feria, pero su legado se podrá reivindicar con fuerza en el Parque Grande. Porque su objetivo fundamental, la defensa y el cuidado de la lengua, es un reto compartido por todos los escritores que pasarán por allí. Nada más y nada menos que unos 500 autores está previsto que participen en la cita, protagonizando más de 1.000 actos de firma.

Esta trigésimo tercera edición ha reunido en el paseo de San Sebastián a 52 expositores (entre librerías, editoriales e instituciones) que se han instalado en 77 casetas (dos más que el año pasado). Todos ellos han empezado a abrir sus puertas a las once de la mañana, atrayendo a muchos ciudadanos ávidos de nuevas historias y mundos por descubrir. El intenso calor, eso sí, se ha dejado notar y quizá ha restado algo de afluencia con respecto a la primeras jornadas de años anteriores.

Talleres y cuentacuentos

"Por la tarde seguro que se está mejor y además estando en el parque siempre se está más fresco", ha indicado Viñuales, que es también editor de GP Ediciones. A partir del martes, las temperaturas se suavizarán, así que el calor ya no será excusa. Por cierto, el horario de apertura de la feria es de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 durante los fines de semana y de 18.00 a 21.30 el resto de jornadas (excepto el día de clausura–7 de junio–, que cerrará a las 20.00 horas).

Además de esos más de 1.000 actos de firma, la organización ha preparado talleres, mesas redondas, presentaciones de libros, cuentacuentos o recitales con el claro objetivo de convertir la cita en "un evento cultural en sí mismo", como se ha señalado en la presentación. Muchas de esas actividades paralelas se celebrarán en la carpa del paseo de San Sebastián, que vuelve a consolidarse como punto de encuentro.

Allí ha leído su pregón a las 13.00 horas Begoña Oro. La exitosa autora de literatura infantil y juvenil ha reivindicado las ferias como esos lugares donde "salen de su cueva y cobran vida los que hacen los libros: editores, escritores, ilustradores...". "Los libros son artefactos extraordinarios porque nos sacan de nuestra ordinariez para llevarnos a otro ser", ha destacado Oro, que ha leído su pregón después de realizar el habitual paseo inaugural junto a los responsables de Copeli y representantes de las tres instituciones que colaboran en la cita: Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza y Ayuntamiento de Zaragoza.

La conexión con los lectores

Más allá de las actividades paralelas, lo cierto es que muchos lectores visitan la feria para poder saludar a sus escritores favoritos y conseguir su firma. Una relación de cercanía muy valorada también por los autores. "Los clubes de lectura y citas como esta son los únicos momentos que tenemos para estar con los lectores y conocer su opinión, algo muy necesario", ha subrayado el historiador y escritor aragonés José Luis Corral, que estaba firmando ejemplares de su último libro, ‘Ovnis en la Edad Media’.

Por su parte, los libreros y editores han abierto este sábado sus casetas con grandes expectativas y confiando que esta nueva edición en el parque sea tan buena como las anteriores. "Las ventas han ido muy bien en los últimos años y este esperamos lo mismo. La verdad que estamos muy contentos en el parque. Creemos que es una ubicación ideal, mucho mejor que en la plaza del Pilar, donde solo había cemento", ha comentado Javier Lafuente, de la editorial Doce Robles.

Media hora después de que la feria echara a andar, muchos visitantes paseaban ya con bolsas en la mano cargadas de libros. Como la zaragozana Rebeca, que había acudido con su hija Paula de cinco años. "Siempre que podemos solemos venir para que vea el ambiente y se vaya empapando del amor por los libros", ha indicado.

Entre los 52 expositores, hay once librerías (Antígona, París, Siglo XXI, El Armadillo Ilustrado...), más de 30 editoriales (Prames, Doce Robles, Olifante, Xordica, GP Ediciones...), dos grandes superficies (Fnac y El Corte Inglés) y varias instituciones y asociaciones.