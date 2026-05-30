Goya y la política del ruido, ¿de verdad era necesario?

Ya lo sabrán aunque no quieran, en 2028 se celebra el bicentenario del fallecimiento de Goya y, por ese motivo, esta semana se ha celebrado en la Cartuja de Aula Dei el acto de presentación oficial de la Comisión Nacional que se va a encargar de coordinar la programación. Acudió el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; y, por supuesto, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Ya saben, esos que tienen un conflicto abierto y casi permanente a cuenta, entre otros asuntos, de las pinturas de Sijena.

Quién lo diría cuando entraron el otro día al acto con todos los invitados ya sentados 'protegidos' por los murales de Goya hablando amigablemente y hasta con sonrisas. En este diario titulábamos la información del acto haciendo hincapié en que Goya conseguía un consenso imposible. En los últimos meses, el Gobierno de Aragón había convocado hasta tres ruedas de prensa (y el Ayuntamiento de Zaragoza otra) para criticar al Gobierno central sobre esta comisión. Primero, que no la había creado, más tarde el problema era que no se les daba una vicepresidencia y que no aclaraban si Aragón iba a formar parte de la comisión, luego que en la exposición de Europalia se había borrado la «aragonesidad de Goya». Todo para llegar al acto del otro día en el que todo fueron sonrisas y buenas palabras y en el que ambos hablaron del consenso y Azcón reclamó (casi por lo bajini) que Aragón seguía aspirando a una vicepresidencia de la comisión (que probablemente no va a tener). Es más, la comisaria de aquella exposición de Europalia, Rocío García, es una de las cuatro comisarias de esta Comisión. Ni eso parece que haya sentado mal.

Una tomadura de pelo

Y, ojo, que bienvenido sea el consenso, pero la reflexión que procede hacer es que vivimos en tiempos de tanto ruido forzado (a los hechos me remito que diría aquel) que siempre hay que ser más contundente en lo que se dice, aunque luego dentro de un mes ya da igual. A mí, como ciudadano me parece todo una tomadura de pelo, ¿de verdad es necesario montar polémica cuanta más dura mejor con cada movimiento y luego ser tan amigos? Lo siento, pero no entiendo esta política del siglo XXI que viene por la derecha, por la izquierda y por el centro.

Como tampoco comprendo que el ministro Urtasun sea ya la segunda vez que viene a Aragón (la primera fue casi de tapadillo en plena campaña electoral) y no acepte preguntas de los periodistas. No vaya a ser que le pregunten sobre Sijena... La transparencia también esto, aceptar que te cuestionen sobre los asuntos que tienes que gestionar. Pero ahora ya todo da igual, se ha normalizado la anormalidad, y así nos va.

¿Y detrás del ruido?

El acto de presentación del bicentenario de Goya desveló, además, que el Museo del Prado lleva mucho tiempo trabajando en la celebración y presentó un plan detallado de lo que va a realizar así como anunció que obras del pintor viajarán por España (algo poco usual). El Ayuntamiento de Zaragoza también ha hecho los deberes y a la gran exposición ya anunciada para 2027 en la Lonja en colaboración con el Prado, desveló que en 2028 el mismo espacio será una exposición inmersiva con los cuadros del aragonés que hay en el Prado. Lo mismo que el Museo Goya que tiene dos grandes exposiciones en su reapertura.

El Gobierno de Aragón, por su parte, vendió la exposición que ya hay en la Aljafería por el cierre del Museo de Zaragoza, y la construcción del Centro Goya en los Antiguos Juzgados así como una exposición en el IAACC Pablo Serrano. Este gobierno ha hecho de Goya su faro cultural, así que imagino que se estará trabajando en algo más. ¿no? A ver si vamos a confundir otra vez el contenido con el continente. Y todos contentos. ¿Ven como el ruido no trae nada bueno?