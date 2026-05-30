Víctor Manuel actúa este domingo en Zaragoza tras cuatro años de ausencia

Víctor Manuel regresa a Zaragoza cuatro años después de su última visita a la capital aragonesa. El cantante asturiano desembarca este domingo en la sala Mozart del Auditorio (20.00 horas) con su gira Solo a solas conmigo, título de su último trabajo discográfico. El intérprete presentará los temas de este reciente álbum, pero no faltarán grandes clásicos como Soy un corazón tendido al sol, Ay amorEl abuelo VítorQuiero abrazarte tantoNada sabe tan dulce como su boca o Solo pienso en ti. El asturiano ha vuelto a demostrar que tiene un público fiel en Zaragoza, ya que la Mozart no se quedará muy lejos del sold out (y eso que las entradas partían de los 58 euros).

Sobre la combinación musical que está ofreciendo en esta gira, Víctor Manuel aseguró en unas recientes declaraciones a Europa Press que está recurriendo a temas más antiguos que le pueden servir para expresarse frente a polémicas que están de actualidad. «Si alguien dice que hay que recuperar el servicio militar», él llevará al escenario Cruzar los brazos, para rechazar esta idea. O para quien «dice que no pensemos por nosotros», elegirá Déjame en Paz. «Tengo un montón de canciones que he recuperado y que hacía muchos años que no cantaba», indicó.

A pesar de que la Inteligencia Artificial ha entrado de lleno en el mundo de la música, ni se le pasa por la cabeza recurrir a ella. «Yo sé escribir canciones y no sé hacer otra cosa». En este sentido, defendió que escribir canciones es su oficio, y por ello no necesita ayuda de ningún tipo, confesando que cuando le llegan composiciones elaboradas con Inteligencia Artificial, las detecta «inmediatamente». «Puedo constatarlo, que a esta casa mía llegan muchas canciones de gente y están escritas con Inteligencia Artificial y las detectas inmediatamente porque todas tienen algo. Están muy bien hechas pero les falta alma dentro», afirmó el cantante y compositor.

La Inteligencia Artificial «no es más que repetir cosas que ya están hechas», ahondó, y las canciones que le importan «son las que no están hechas». «Esta herramienta va a hacer muchísimo daño a la gente que se dedica a la música», reconoció, aunque el cantautor confió en que «siempre habrá un artesano que esté en su casa escribiendo una canción» y que no necesite recurrir a eso porque sería «negar su vida».