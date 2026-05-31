La crítica de Javier Losilla del concierto de China Crisis en Zaragoza: Naranjas (y lichis) de la China

Como recordatorio para quienes pasaron los años 80 del siglo XX colgados de algún estimulante y al margen de lo que sucedía en el mundo, y para los que no vivieron musicalmente la década, conviene aclarar que China Crisis (qué gran nombre para un grupo) echó andar a finales de los años 70 en Kirkby, en el condado inglés de Merseyside, cerca de Liverpool, que comenzó a triunfar en el año 82 con la canción African And White, y que fue un grupo de pop romanticón, aunque no insulso. Influido por Steely Dan (el batería de esta banda produjo Flaunt The Imperfection, su tercer disco) China Crisis transitó la llamada época de la nueva ola con más o menos acierto y un puñado de canciones atractivas con algunas letras de contendido social.

Hoy, Gary Daly (a quien habría que aconsejar que no es Angus Young (AC/DC)y que no debe subirse a un escenario con pantalón corto y americana) y Edmund Lundon, son los supervivientes de China Crisis, y, rodeados de unos cuantos músicos solventes, actuaron el sábado en La Casa del Loco, en un concierto a camino entre un bolo de crucero vacaciones en el mar (en el bar, en este caso) y destellos de lo que un día fue una banda que en directo llegó a hacer sombra a los mismísimos Simple Minds.

En el repertorio, la formación incluyó sus piezas más sobresalientes registradas entre 1982 y 1986 (la mencionada African And White, No More Blue Horizons, Christian, Tragedy And Mystery, Working With Fire & Steel, Whisful Thinking, Black Man Ray, King A Catholic Style, Strength Of Character…) y resolvió la primera parte de la actuación con un sonido algo deficiente y una voluntad algo desvaída. Tras un breve descanso (la próstata no perdona) en la segunda mitad el sonido mejoró, China espabiló y canciones como African…, Black Man Ray y Working With Fire & Steel despertaron nuestra atención perdida en una cala nudista del Mediterráneo.

Bueno, con todo, no está mal reencontrarse con bandas que en los 80 nos proporcionaron algún calentón, aunque lo que ofrezcan en 2026 sea cal y arena (de playa), claro. Ya saben, una de naranjas (de la China) y otra de lichis.