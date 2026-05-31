La Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza estrena 'La Ola' y 'Macbeth' en el Teatro del Mercado

El Teatro del Mercado acoge durante la primera quincena de junio los estrenos de los talleres de interpretación del alumnado de segundo y tercer curso de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. En esta ocasión, se representarán La Ola, del dramaturgo Ignacio García May, y Macbeth, de William Shakespeare. Estos estrenos constituyen una de las citas más destacadas del calendario académico y artístico del centro, ya que permiten mostrar al público el trabajo desarrollado durante todo el curso dentro del programa municipal de Enseñanzas Artísticas.

El alumnado de tercer curso, que afronta el último tramo de su formación en la escuela, estrenará La Ola los días 2, 3 y 4 de junio, a las 20.00 horas. La propuesta plantea una reflexión sobre los mecanismos del poder, la influencia del grupo y la construcción de la identidad colectiva, y se convierte en un intenso ejercicio de interpretación y madurez escénica.

Por su parte, el alumnado de segundo curso llevará a escena Macbeth, de William Shakespeare, los días 9 y 10 de junio, también a las 20.00 horas. La puesta en escena aborda uno de los grandes textos del teatro universal y se adentra en conflictos humanos como la ambición, el destino, la culpa y el deseo de poder. En esta producción colabora, además, la Escuela Municipal de Música y Danza, y profesorado del Conservatorio Municipal Elemental de Música.

Entradas a la venta

Ambos montajes son el resultado de un proceso pedagógico y creativo que trasciende la mera exhibición escénica. Durante meses, el alumnado ha trabajado la interpretación, el análisis dramatúrgico, la creación colectiva y la construcción del personaje, consolidando así una formación artística basada en la práctica, la investigación y el compromiso con la escena.

Con estos estrenos, la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, integrada en la Unidad de Enseñanzas Artísticas Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, reafirma su papel como espacio de formación, creación y proyección de talento joven, acercando a la ciudadanía el trabajo escénico de las nuevas generaciones de intérpretes de la ciudad.

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Las entradas para ambos espectáculos ya pueden adquirirse a través de la página web oficial del Teatro del Mercado: https://teatrodelmercadozaragoza.com/.